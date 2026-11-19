V Rusku se od rozpoutání války proti Ukrajině nedaří dokončit více než 290 stavebních projektů celostátního významu za 9,5 bilionu rublů (asi 2,58 bilionu Kč). Dalších 380 projektů ani nezačalo, napsal ve čtvrtek server The Moscow Times s odvoláním na vlastní analýzu registrů federálních úřadů. Jde o nové silnice, mosty, dětské nemocnice, onkologické kliniky, čističky odpadních vod, vědecké laboratoře a průmyslové závody. Ve většině případů úřady jako důvod zpoždění uvádějí nedostatek financí, méně často pak nedostatek potřebného vybavení.
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„Oficiálně přiznat zmrazení projektu znamená přiznat selhání. Ale za selhání se trestá, a tak nikdo nemluví o zakonzervování stavby, ale jen o přenesení termínu. Je to podobně geniální novotvar z válečných dob jako záporný růst,“ poznamenal ekonom Igor Lipsic.
Nejmenovaný ruský senátor, obeznámený se situací, tvrdí, že zastavování stavebních projektů provázelo každou významnou krizi v Rusku, ať už před rozpadem Sovětského svazu, anebo po něm. Jde podle něj o důležitý ukazatel vážných ekonomických potíží.
„Optimalizace kapitálové výstavby je běžnou praxí. Uplatňovala se při státním bankrotu v roce 1998, za globální finanční krize v letech 2008–2009 i na počátku pandemie. Dnes čelíme problémům stejného rozsahu. Úřady mají pro takové situace připravený osvědčený postup,“ tvrdí.
Nejdražší odkládaný projekt je plynárenský závod ve městě Usť-Luga za 3,5 bilionu rublů. Následuje stavba železnice v Jamalo-něneckém autonomním okruhu za 850 miliard rublů. Odloženo bylo i dokončení rozšíření Kurské jaderné elektrárny. Problémy jsou i s atomovým ledoborcem Rossija, který měl být spuštěn na vodu v roce 2027, ale už předloni vicepremiér Denis Manturov hovořil o roce 2030. Pětici nejdražších vlekoucích se staveb uzavírá silniční most přes řeku Lenu za 174,8 miliardy rublů. Zatímco most na Krym byl postaven za dva roky, most v Jakutsku úřady slibují už od roku 2006, ale dokončení bylo už osmkrát odloženo.
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Nejčastěji k ledu putují dopravní projekty, celkem jde o 128 staveb za více než 3,4 bilionu rublů. Zahájení provozu podzemní tramvaje v Krasnojarsku bylo z loňska přesunuto do roku 2029. Náklady stouply z 89 téměř na 123 miliard rublů.
Výstavba metra v Petrohradu „se už dávno stala předmětem anekdot“, tvrdí jeden z poslanců městského sněmu. Připustil, že problém může spočívat i v tom, že nová stanice má vzniknout poblíž přístavu, na který opakovaně útočí ukrajinské drony.
Na druhém místě na žebříčku odsouvání figurují zdravotnická zařízení: od začátku války úřady odložily otevření 43 nemocnic v celkové hodnotě 438,5 miliardy rublů, a to včetně onkologických léčeben.
Onkologičtí pacienti ve Stavropolském kraji si stěžují, že na vyšetření musí čekat šest týdnů. Obyvatelka Svetlogorsku řekla místnímu serveru, že její otec, který trpěl rakovinou, zemřel dříve, než se vůbec dostal k lékaři. Jiná žena, obyvatelka Buďonnovsku, se dočkala léků proti bolesti až v den, kdy zemřela.
Od vypuknutí války jsou v Rusku výdaje na zdravotnictví osekávány. Například státní financování léčby onkologických onemocnění kleslo o 70 procent.
Na třetím místě v počtu nedokončených stavebních projektů se nachází jedenáct zařízení veřejné infrastruktury. Patří mezi ně například „druhá etapa vodovodního potrubí ze Severokrymského kanálu do Feodosije a Kerče“, která měla vyřešit nedostatek vody na východě Krymu, sužující více než 400 000 lidí. Ačkoli původní plány počítaly s dokončením prací do roku 2020, uvedení systému do provozu je nyní opožděno přinejmenším o devět let.
Od začátku války se v registru kapitálové výstavby a v resortních programech objevilo celkem 1238 projektů. Z nich bylo 294 odloženo, u 382 je nepravděpodobné, že někdy začnou, 402 bylo dokončeno a 160 pokračuje podle plánu.
Souhrnná hodnota projektů, které byly odloženy nebo zrušeny, přesahuje 10,5 bilionu rublů, což je částka, která by stačila na pokrytí ročních výdajů na důchody. Anebo na šest měsíců válčení.
Ekonomové přirovnávají tuto situaci k pozdní fázi Sovětského svazu, kdy podle statistik nebyla v letech 1986 až 1988 včas dokončena zhruba třetina projektů zásadního národohospodářského významu – a v roce 1989 každý druhý projekt.
„Rusko opět kráčí ve stopách Sovětského svazu,“ tvrdí ekonom Lipsic a připomíná, že mnoho staveb skončilo vykopáním základů a pak se čekalo, jestli se najdou peníze.
Ekonom Dmitrij Nekrasov sice vidí jisté paralely, ale upozorňuje, že rozsah zastavených staveb je výrazně menší než v éře sovětské perestrojky a že objem stavebních prací v prvních letech války byl ve skutečnosti „nenormální“, protože jen v Moskvě bylo otevřeno 27 nových stanic metra a 64 kilometrů nových tratí.
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