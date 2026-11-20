Bratři Kennedyové, z nichž ten nejslavnější John Fitzegerald to dotáhl v letech 1961–63 na prezidenta, jsou nejznámějšími osobnostmi, které leží na vojenském hřbitově Arlington v americké metropoli. Je to nejprestižnější místo posledního odpočinku v USA. Pokračovatelům slavné politické dynastie se teď ale nelíbí, že by hroby jejich předků měl „zastínit“ 76 metrů vysoký Vítězný oblouk, který si přeje do konce svého mandátu vybudovat Donald Trump. Prý k „uctění amerických hrdinů“, ale i k uctění sebe samotného, jak se skromností sobě vlastní prohlásil před novináři, když před rokem s plánem projektu vystoupil před veřejností.
Co se dočtete dál
- Jak přesně by 76metrový Vítězný oblouk změnil vzhled oblasti u Arlingtonu a hřbitova?
- Kdo a jak má plán zaplatit?
- Jaké další projekty Donalda Trumpa v D.C. (východní křídlo, Kennedy Center, zrcadlové jezírko, golf) doprovázejí jeho vizi města?
- Jaký právní a politický precedent využil Trump k obejití tradičního schvalovacího procesu?
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