Rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho blízcí spolupracovníci – jako je vyslanec pro Blízký východ a vyjednávání o míru na Ukrajině Steven Witkoff – bývají často obviňováni, že využívají své pozice k vlastnímu obohacení. Jeden z takových příkladů nyní přinesl časopis Vanity Fair v podobě úryvku z knihy. Z něj vyplývá, že Trumpův zeť Jared Kushner získal nejméně miliardu dolarů od dvou blízkovýchodních vládců během první vlády Donalda Trumpa v letech 2017 až 2021.
Důkazy o tom měl autor článku a knihy (z níž je článek připraven) Matthew Cole díky úniku informací od nizozemské vojenské rozvědky MIVD. Ta zverbovala ke spolupráci člena ruské vojenské tajné služby GRU, jež prolomila přístup ke Kushnerovu telefonu.
Co se dočtete dál
- Co odhaluje článek a nová kniha v USA.
- Jak téma korupce kolem Trumpa ovlivňuje volby.
- Jak se nizozemští špioni dostali k telefonu Trumpova zetě.
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