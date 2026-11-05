Pro své druhé funkční období si Donald Trump vybral nejbližší spolupracovníky na základě dvou hlavních kritérií. Každý z nich musí dobře vypadat v televizi – lidi, jejichž vzhled se mu nelíbí, Trump ve své blízkosti nemůže vystát. A druhým, stejně významným kritériem je osobní loajalita k prezidentovi. Ta se stala „zatěžkávací zkouškou“ při posuzování každého kandidáta na významnou funkci. V knize o Trumpově druhém prezidentství to napsali autoři, kteří mluvili s Trumpem i s mnoha lidmi z jeho nejbližšího okolí.
V tom případě se ovšem nyní může stát, že bude mít s Trumpem problém přímo jeho viceprezident J. D. Vance. Ten totiž krátce po úterní zdrcující volební porážce republikánů otevřel svůj účet na sociální síti X a vyťukal tam spíše článek než běžný post – celkem 617 slov. Přiznal, že ho výsledek voleb do Kongresu „šokoval“. A za jeho příčinu označil důvody, kterými se od Trumpa celkem jasně distancoval.
Co se dočtete dál
- V jakých několika bodech viceprezident Vance zcela popřel to, co tvrdí Trump.
- Jací další kandidáti na prezidenta se už mezi republikány ozvali.
- Na co bude spoléhat kandidát, kterému se přezdívalo „Trump s mozkem“.
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