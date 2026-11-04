Komplikace pro dosavadního izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, živá voda pro tamní opozici. Zadostiučinění pro jinak skeptický Írán. Opatrnost i enormní zájem v arabských zemích Zálivu, které se obávají dalšího konfliktu s Teheránem. Blízký východ sledoval americké midterms s napětím a porážku republikánů prezidenta Donalda Trumpa přijal se smíšenými pocity.
'Netanyahu is toxic in Washington': Israel reacts to midterms https://t.co/5r4qwFPoef— Haaretz.com (@haaretzcom) November 4, 2026
Co se dočtete dál
- Proč prohra republikánů poškodila Benjamina Netanjahua.
- Jak na výsledky midterms reagoval Írán.
- Co po amerických volbách zajímá šéfy arabského Zálivu.
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