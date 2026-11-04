Letošní americké volby do Kongresu už snesou označení historické, i když sčítání hlasů ještě všude neskončilo. Může za to nepopulární politika prezidenta Donalda Trumpa, jehož strana utrpěla generační porážku a směřuje k tomu, že ztratí nejen (očekávaně) většinu ve Sněmovně reprezentantů, ale také v Senátu.
Tak například poprvé po 94 letech zvolil Kansas svého senátora za demokratickou stranu. Vyhrál tam pastor Adam Hamilton, který se jako demokrat zaregistroval letos na jaře. V kampani víc než politickou stranu zdůrazňoval svoji církev. V tomto státě vyhrál Trump v roce 2024 prezidentské volby o 16 procentních bodů.
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