Donald Trump udělal z voleb do Kongresu fakticky referendum o svém působení ve funkci - a drtivě prohrál. Velká většina Evropanů s ním podle průzkumů rozhodně nesympatizuje. Ale v Evropě bychom si měli přestat dělat iluze, a to navzdory tomu, že čas Trumpova odchodu z Bílého domu se blíží. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Kdo za to může
V Evropě skoro není ekonom nebo politik, který by neupozorňoval na to, že země Evropské unie v průměru zaostávají za Spojenými státy nebo Čínou. Evropský HDP skutečně roste o poznání pomaleji. Jedním z důležitých důvodů je fakt, že v unii je pro podnikání podstatně víc překážek. Takzvaný 28. režim by podle Mezinárodního měnového fondu zvýšil HDP EU o 3,3 procenta během deseti let. To už není zanedbatelné. Byli to ale právě ti politici, kteří si nejvíc stěžují na upadající evropskou konkurenceschopnost, kteří návrh 28. režimu, jak ho předložila Evropská komise, významně „vykostili“. Týká se to třeba pravidel pro insolvenci startupů nebo zdanění zaměstnaneckých akcií. Tady jsou podrobnosti.
Co se dočtete dál
- Kdo by mohl Trumpa nahradit v Bílém domě a co by to znamenalo pro Evropu.
- Jak se česká vláda vykašlala na obranu.
- Co řekl Vladimir Putin v nedávném telefonátu s dvěma lídry evropských zemí.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace