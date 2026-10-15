Americký prezident Donald Trump v posledních dnech udělal hned několik rozhodnutí, která jsou v zájmu Ruska, nikoliv Ukrajiny. Nadhodil možnost vrátit Rusku minimálně část ze stovek miliard eur, které mu země Evropské unie zmrazily v rámci sankcí. Domluvil dohodu o dodávkách ruské ropy na světové trhy, což zvýší příjmy Kremlu. Tlačí na Kyjev, aby přestal s útoky na ruské rafinerie. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyzval k rezignaci. A, byť jde zatím o neúplné informace, Američané nejspíš pohrozili znemožněním dodávek zbraní, které pro Ukrajince z amerických skladů kupují Evropané. A dost možná taky ukrajinské armádě výrazně ztížili používání klíčového satelitního spojení přes systém Starlink.
Řada analytiků i lidí, kteří s Trumpem pracovali, upozorňuje na jeho instinktivní sympatie k diktátorům. Nyní to zdůraznil i Zelenskyj. „Trump zcela otevřeně a nahlas říká, že takové lidi má rád a respektuje je. Pro něj to znamená, že když dokážou držet moc 20, 30 nebo 40 let, musí být opravdu silnými lídry,“ řekl Zelenskyj deníku Financial Times.
Trumpova náklonnost k diktátorům včetně ruského prezidenta Vladimira Putina je opravdu dobře zdokumentovaná. Přesto by ale bylo nepřesné vydávat ji za hlavní důvod toho, proč americký prezident nyní opět silně tlačí na Kyjev, zatímco vůči Moskvě žádný viditelný tlak v zájmu ukončení války na Ukrajině nevyvíjí.
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