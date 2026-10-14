Nová mluvčí Bílého domu Katie Zachariaová se veřejně označuje za právničku, avšak o tom, že by byla v USA přijata zejména k výkonu advokacie, s níž je pojem „právník“ v USA tradičně spojován, se nepodařilo najít žádný záznam. Píše o tom list The Washington Post (WP) či server USA Today. Bílý dům důkaz o její licenci nepředložil a v prohlášení pouze uvedl, že Zachariaová se věnovala mezinárodnímu transakčnímu právu v Číně s veškerým oprávněním. Prezident Donald Trump ji přitom při jmenování do funkce mluvčí označil přímo za „advokátku“.
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Zachariaová v úterý ve své nové roli vystoupila na první tiskové konferenci v Bílém domě. Reportér BBC News poznamenal, že tento 14minutový brífínk byl nejkratší, jakého se kdy zúčastnil. Rychlý průběh podle něj šokoval i některé účastníky, kteří nepatří k tradičním médiím, a několik reportérů, včetně těch blízkých k Trumpovi, označilo tiskovou konferenci za „divnou“.
Novinář Judd Legum z newsletteru Popular Information napočítal 18 vystoupení na stanici Fox News, v nichž se Zachariaová odvolávala na svou právnickou kvalifikaci, a za právničku se označuje i na sociálních sítích. Podle Leguma však nelze dohledat, že by složila v kterémkoli státě USA advokátní zkoušku. List WP provedl vlastní prověrku a nenašel zmínku o přijetí do advokátní komory pod jejím jménem ani rodným příjmením Blacková. Advokátní komora v Kalifornii, kde Zachariaová podle veřejných záznamů žije, uvedla, že o ní nemá žádný záznam, a to ani pod jménem Katie.
Zachariaová vystudovala práva na Pepperdinské univerzitě a titul získala v roce 2011, potvrdila škola. Podle sítě LinkedIn pak v letech 2011 až 2013 pracovala v týmu pro mezinárodní praxi pekingské kanceláře firmy Čung Lun, v letech 2024 až 2025 pak byla hlavní právní poradkyní skupiny Fix California, kterou založil Richard Grenell z Trumpovy administrativy. Ve veřejně dostupném životopise je popisována jako „dynamická odbornice v oblasti práva a podnikání“ se specializací na korporátní právo.
Experti na právní etiku vysvětlují, že vydávat se v USA za právníka bez patřičné licence představuje vážný etický i právní problém. „Univerzitní titul z vás ještě právníka nedělá,“ řekl Stephen Gillers z právnické fakulty Newyorské univerzity. „Absolvent práv je pořád jen absolventem práv,“ přitakal Bruce Green z Fordham University.
Ani v Číně by advokátní zkoušku podle odborníků nejspíš složit nemohla, protože ji smějí skládat jen čínští občané. Donald Clarke z George Washington University uvedl, že firmy jako Čung Lun mohou na některé úkoly najímat cizince, ti ale nesmějí dělat nic, k čemu je zapotřebí advokátní licence, včetně zastupování klientů u čínských soudů.
Jmenování Zachariaové novou mluvčí Bílého domu oznámil Trump v pátek na své sociální síti Truth Social. Označil ji za svou loajální stoupenkyni, za „vynikající absolventku“ právnické fakulty Pepperdinské univerzity a za advokátku.
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