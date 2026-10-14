Je bolestivé, když si americký prezident Donald Trump vybere jinou stranu, než jsme my, řekl ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v narážce na Trumpův příklon k Rusku. V rozhovoru s britským moderátorem Piersem Morganem ukrajinský prezident také litoval, že jeho země, která se brání ruské ozbrojené agresi, v posledních dnech podle něho ztrácí silného partnera v podobě Spojených států.
Trump minulý pátek oznámil dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty, která je kvůli ruské agresi na Ukrajině zatížena západními sankcemi, na americký a světový trh. Americký prezident v době stupňujících se ruských útoků také prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenskyj.
Trump rovněž tlačí na Zelenského kvůli vysokým cenám ropy, za něž podle amerického prezidenta mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie a nikoli americko-izraelská válka s Íránem, kvůli níž jsou omezeny dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv.
„Je bolestivé, když si prezident Trump vybere jednu stranu, ne naši stranu,“ řekl Zelenskyj. Na Morganův dotaz, zda se cítí Trumpovým přístupem zrazen, po několika sekundách váhání odpověděl, že ano. „Skutečně ano, mezi námi, ale je to trochu komplikovanější, než jen moje emoce,“ prohlásil ukrajinský lídr.
Kyjev nemá problém s tím, že si americký lídr zvolil neutrální přístup, neměl by jej ale nyní měnit, řekl Zelenskyj. Podotkl, že za změnou Trumpova postoje mohou být jeho poradci, kteří jej tlačí ke špatné straně.
„Toto není správná strana historie,“ dodal Zelenskyj.
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