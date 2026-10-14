Evropa dostala novou lekci z toho, jak rychle musí snížit svoji závislost na Spojených státech. Ukrajinské jednotky od úterý zaznamenávají ztrátu spojení s drony a dalšími aplikacemi, které mají terminál Starlink a pohybují se rychlostí vyšší než 160 km za hodinu.
„Týká se to hlavně Starshieldu, vysokorychlostního Starlinku. Byl omezen pro rychlost 100 mil za hodinu, což je zhruba 160 km za hodinu. Náš člověk říká, že se to stalo během noci,“ cituje deník Ukrajinska pravda vojenský zdroj. Přerušení potvrzují jeho další vojenské zdroje nebo také agentura Reuters.
Co se dočtete dál
- Jak Ukrajinci přišli na problémy se spojením.
- Proč to Američané udělali.
- Co je nejvíc na frontě ohroženo.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace