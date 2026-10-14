Evropa dostala novou lekci z toho, jak rychle musí snížit svoji závislost na Spojených státech. Ukrajinské jednotky od úterý zaznamenávají ztrátu spojení s drony a dalšími aplikacemi, které mají terminál Starlink a pohybují se rychlostí vyšší než 160 km za hodinu.

„Týká se to hlavně Starshieldu, vysokorychlostního Starlinku. Byl omezen pro rychlost 100 mil za hodinu, což je zhruba 160 km za hodinu. Náš člověk říká, že se to stalo během noci,“ cituje deník Ukrajinska pravda vojenský zdroj. Přerušení potvrzují jeho další vojenské zdroje nebo také agentura Reuters.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Ukrajinci přišli na problémy se spojením.
  • Proč to Američané udělali.
  • Co je nejvíc na frontě ohroženo.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se