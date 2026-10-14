Alternativa pro Německo (AfD) a Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW) ve středu chtějí na mimořádném zasedání sasko-anhaltského sněmu přijmout výzvu k zastavení zbrojní a finanční pomoci Ukrajině a ke zrušení hospodářských sankcí vůči Rusku. AfD, kterou kontrarozvědka BfV loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, a BSW, považované za populisticky levicové, mají v zemském sněmu většinu. Význam usnesení, jak uvedla regionální veřejnoprávní stanice MDR, bude symbolický, protože o sankcích a zbrojní pomoci rozhoduje spolková vláda, případně Evropská unie.
Usnesení, které navrhly AfD a BSW, nese název Mírové rozhovory místo rozšíření války na Ukrajině. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Dokument, který obě strany v regionálním parlamentu chtějí schválit, uvádí, že politika protiruských sankcí zkrachovala, proto je třeba hospodářská omezení vůči Rusku okamžitě zrušit. Skončit by podle AfD a BSW měly i zbrojní dodávky na Ukrajinu a finanční podpora Kyjeva, pokud je nad rámec humanitární pomoci.
AfD i BSW dlouhodobě požadují zrušení sankcí proti Rusku i ukončení zbrojní podpory Ukrajinců. Podle nich by Německo společně s Evropou mělo začít s Ruskem vyjednávat o míru.
Rusko, které z rozkazu prezidenta Vladimira Putina napadlo Ukrajinu a rozpoutalo největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války, dosud výzvy k zastavení bojů odmítá. Příměří podmiňuje tím, že Ukrajina mimo jiné předá Rusku celý Donbas včetně území, které ruské síly dosud nedokázaly dobýt.
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Kyjev se odmítá vzdát svého území; opakovaně navrhuje zastavit boje na současné frontové linii a zahájit mírová jednání. Podle Moskvy ale případné mírové rozhovory nebudou důvodem k zastavení speciální vojenské operace, jak invazi Rusko nazývá.
Zářijové zemské volby v Sasku-Anhaltsku drtivě vyhrála AfD, která ale většinu nezískala. BSW sice přímou účast ve vládě s AfD odmítá, nevyloučila ale, že vznik menšinové vlády AfD umožní. Hlasovat o premiérovi by zemský sněm mohl v prosinci.
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