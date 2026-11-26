Americký prezident Donald Trump podle svého vyjádření ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi řekl, že chce, aby ustoupil od veškeré vojenské agrese vůči územím po celé Evropě. Šéf Bílého domu to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social. Uvedl také, že věří v možnost dosažení míru na Ukrajině.
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