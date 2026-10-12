Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali američtí vědci Robert E. Hall a Michael Woodford za výzkum mikroekonomických základů makroekonomické stabilizace. V pondělí to oznámila Švédská královská akademie věd. Po týdnu tak skončilo vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění, kdy byli postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.
„Letošní laureáti v oboru ekonomických věd, Robert E. Hall a Michael Woodford, vyvinuli nové makroekonomické modely, které výrazně zlepšily naši schopnost uplatňovat účinnou stabilizační politiku. Na základě těchto modelů mohou včasná opatření fiskální a měnové politiky zmírnit výkyvy ekonomiky – tedy její vrcholy i propady,“ zdůvodnil svou volbu výbor.
Nobelova cena za ekonomii nepatří mezi původní ceny určené vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem v jeho závěti z roku 1895. Uděluje se od roku 1968 a naprostou většinu nositelů tohoto ocenění tvoří Američané.
V loňském roce Nobelovu cenu za ekonomii obdrželi tři vědci. Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt ji dostali za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst.
Letos je součástí ceny finanční odměna ve výši 12 milionů švédských korun, což odpovídá přibližně 26 milionům českých korun. Cena bude předána ve Stockholmu 10. prosince, v den výročí úmrtí Alfreda Nobela.
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