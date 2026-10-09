Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navanethem „Navi“ Pillayová za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva, oznámil Nobelův výbor. Někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) vždy neochvějně hájila principy mezinárodního právního řádu, spravedlnost a lidskou důstojnost, uvedl výbor udělující ocenění.
Komentář: Kampaň za osvobození Mandely se vedla protestsongy, uzavřeli ji až U2
„Letos jsme ocenili jednu z nejodvážnějších a nejdůležitějších právních expertek naší doby,“ řekl předseda Nobelova výboru Jörgen Watne Frydnes, podle něhož stála Pillayová několik desetiletí v popředí snahy o vytváření mezinárodního právního řádu.
Výbor zdůraznil, že mezinárodní právo získává na významu v době, kdy svět zažívá dlouho nevídané množství válečných konfliktů a geopolitickou nestabilitu.
Pětaosmdesátiletá jihoafrická právnička s indickými kořeny byla obhájkyní Nelsona Mandely a dalších politiků bojujících proti apartheidu v její zemi, kde se poté stala první nebělošskou soudkyní vrchního soudu. Později se absolventka Harvardovy univerzity začala věnovat mezinárodnímu právu a stala se členkou řady mezinárodních orgánů, kde se zasazovala například o trestání válečných zločinů, lidská práva či zákaz trestu smrti.
Mandelův život v 10 citátech. Jsem připraven zemřít za svobodnou společnost, řekl soudu
Nobelův výbor letos vybíral vítězku z 287 navržených kandidátů. Udělení mírové ceny uzavírá týden, který v pondělí zahájilo předání ocenění za fyziologii a lékařství, po němž následovaly fyzika, chemie a literatura. Příští pondělí sérii ukončí cena za ekonomii.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit