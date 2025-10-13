Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Oznámila to švédská Královská akademie věd. Po týdnu tak skončilo vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění, kdy byli postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.
Trojice podle akademie obdržela ocenění za vysvětlení hospodářského růstu, který podporují inovace. „Laureáti nás naučili, že trvalý hospodářský růst nelze brát jako samozřejmost. Po většinu lidských dějin byla normou ekonomická stagnace, nikoli růst. Jejich práce ukazuje, že si musíme být vědomi hrozeb pro pokračující růst, a těm čelit,“ uvedla akademie.
Mokyra ocenila akademie za „identifikaci předpokladů pro udržitelný růst prostřednictvím technologického pokroku“. Mokyr je Američan židovského původu narozený v Nizozemsku.
Francouz Aghion a Kanaďan Howitt ocenění získali za „teorii udržitelného růstu prostřednictvím kreativní destrukce“. Pojmem kreativní destrukce se označuje proces, ve kterém prospěšné inovace nahrazují starší technologie a podnikatelské struktury.
Mokyrovi i Howittovi je 79 let, oba působí na univerzitách ve Spojených státech. Devětašedesátiletý Aghion působí na univerzitách ve Francii a Británii.
Akademie se během tiskové konference s Aghionem telefonicky spojila. „Vůbec jsem to nečekal, takže nemohu najít slova, abych vyjádřil, co cítím,“ uvedl oceněný Francouz.
Aghion rovněž poukázal na zaostávání Evropy v inovacích. Evropské země si podle něj musejí uvědomit, že si nemohou dovolit přenechat vedoucí pozici v technologickém rozvoji Spojeným státům a Číně. Zároveň vyjádřil nesouhlas s protekcionistickými tendencemi v USA, které podle něj nejsou dobré pro růst světové ekonomiky ani pro inovace.
Nobelova cena za ekonomii nepatří mezi původní ceny určené vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem v jeho závěti z roku 1895. Uděluje se od roku 1968 a naprostou většinu nositelů ocenění tvoří Američané.
V loňském roce Nobelovu cenu za ekonomii získali ekonomové Daron Acemoglu, Simon Johnson a James Robinson působící ve Spojených státech, a to za výzkum vlivu společenských institucí na rozdíly v prosperitě mezi zeměmi.
Na vyznamenané čeká kromě medaile z 18karátového zlata, diplomu a finanční odměny i tradiční slavnostní ceremoniál, který se uskuteční v den výročí úmrtí Alfreda Nobela 10. prosince. Polovinu z celkové ceny, která činí 11 milionů švédských korun (24,3 milionu českých korun), dostane Mokyr, druhou polovinu si rozdělí Aghion a Howitt, uvedla agentura AP.
