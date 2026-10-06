Nobelovu cenu za fyziku v úterý získal belgický astrofyzik Francis Halzen za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu, oznámila Královská švédská akademie věd. Ke sledování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř IceCube v Antarktidě, díky níž jsou jejich interakce pozorovatelné, uvedla akademie.
Je vesmír opravdu nekonečný? Dost možná ne, je to 50 na 50, říká astrofyzik Richard Wünsch
Dvaaosmdesátiletý Halzen v současnosti působí na univerzitě v Madisonu v americkém státě Wisconsin. Observatoř, kterou podle akademie dokončil v roce 2011, zaznamenává interakce částic vznikajících ve vzdáleném vesmíru, čímž může vědcům přinést poznání o okolnostech, za nichž neutrina s vysokou energií vznikají a potenciálně i odhalit dosud neznámé vesmírné jevy.
„Francis Halzen vedl mezinárodní tým vědců a inženýrů, kteří nám poskytli fantastický nástroj. Jeho vytrvalost a vědecká vize připravily cestu pro nový druh astronomie,“ uvedl při předávání ceny šéf Nobelova výboru pro fyziku Mark Pearce.
Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun (25,9 milionu korun). Po pondělní úvodní ceně za fyziologii a lékařství a úterní ceně za fyziku budou v následujících dnech předána ocenění za chemii, literaturu, mír a ekonomii.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit