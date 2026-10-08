Američanka Christa Pikeová, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, má zápal plic a nemůže zatím přijímat potravu. Plně si ale uvědomuje, co se jí stalo, řekli ve středu novinářům její právníci po jednání u soudu. U něj podle serveru BBC dosáhli toho, že soudkyně nařídila uchovat co nejvíce důkazů souvisejících s nepovedenou popravou.
„Americké rodiny je třeba chránit před vrahy a zrůdami.“ Trump nařídí důrazné prosazování trestu smrti
Právníci uvedli, že si v pondělí mysleli, že Pikeová je ve stavu mozkové smrti a že bude následující den odpojena od přístrojů. V úterý se ale probrala a začala mluvit. „Chtěla vědět, co se stalo, a ptala se na několik lidí,“ řekl podle CNN advokát Randy Spivey. Podle něj je Pikeová naštvaná a zmatená, ale plně si uvědomuje, že měla být popravena.
Pikeová podle Spiveye trpí zápalem plic a má krevní sraženinu v jedné paži, zatím nemůže polykat, a proto nepřijímá potravu. U soudu právníci požádali, aby jí byla v nemocnici uvolněna pouta na rukou. Státní zastupitelství proti tomu vzneslo námitku s tím, že žena se v minulosti pokusila o útěk. Žádost se týká pouze uvolnění pout na rukou, nikoli na nohou.
U soudu právníci Pikeové podle BBC dosáhli toho, že bylo nařízeno uchovat co nejvíce důkazů souvisejících s nezdařenou popravou. Jde například o injekční stříkačky či zdravotní dokumentaci a také záznamy komunikace a kamerové záznamy spojené s průběhem popravy.
Státní zástupce podle BBC řekl, že zatím není jasné, zda bude nařízena nová poprava Pikeové. Stát Tennessee pozastavil ostatní popravy do konce roku.
Poprava Pikeové se konala 30. září, ale žena přežila podání první i druhé dávky pentobarbitalu a byla následně převezena do nemocnice. Protokol státu Tennessee pro popravy stanovuje, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu. Neuvádí však, co se stane, pokud je odsouzený naživu i poté.
Nyní 50letá Pikeová byla odsouzena k trestu smrti před třiceti lety, a to za vraždu, kterou spáchala jako 18letá v roce 1995 se 17letým přítelem. Svou 19letou spolužačku vylákali do lesa, kde ji mučili, a než ji zabili, vyryli jí do hrudi pentagram. Pikeové tehdejší přítel dostal trest doživotí.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit