Jednání na nejdéle trvající klimatické konferenci OSN v historii COP31 zkolabovala, uvedla agentura Reuters. Stalo se tak poté, co se státy neshodly na společné deklaraci, jak již dříve řekl předseda konference a turecký ministr životního prostředí Murat Kurum. Evropská unie a několik zemí včetně Panamy a Marshallových ostrovů odmítly konečný návrh deklarace, který nezmiňoval fosilní paliva, hlavní příčinu globálních změn klimatu. Generální tajemník OSN António Guterres vyjádřil nad výsledkem zklamání.
Naposledy se na klimatických jednáních OSN nepodařilo dosáhnout dohody v Kodani v roce 2009. „Tento nezdar však nic nemění na faktech. Možná, že nedošlo ke konsenzu v jednacím sále. Vědecké poznatky ale hovoří zcela jednoznačně,“ cituje Guterrese zpravodajský server BBC.
Podle generálního tajemníka OSN si „mocné zájmy fosilního odvětví“ vzaly příklad ze strategie tabákové lobby. „Zkreslují vědecké poznání, zdržují přijímání opatření, blokují rozhodné kroky a hromadí obrovské zisky,“ dodal.
Turecký předseda konference Kurum na závěrečném plenárním zasedání uvedl, že je zřejmé, že k dohodě nedojde. „Nedá se nic dělat, udělali jsme vše, co bylo v našich silách. Jelikož je tu 196 zemí, rozhodnutí učiní ony a my jejich rozhodnutí respektujeme. Žádný nový text už nebude předložen,“ řekl již dříve turecký ministr, který návrh deklarace předložil v noci na neděli.
Šéf Světového institutu pro zdroje (World Resources Institute) Ani Dasgupta označil výsledek jednání za prázdný a za selhání politického vedení. „V době, kdy vědecké poznatky nemohou být jasnější, je neomluvitelné, že se země nedokázaly dohodnout ani na pouhé zmínce o fosilních palivech, která jsou hlavní příčinou klimatických změn,“ dodal.
Mohamed Adow z organizace Power Shift Africa označil COP31 za „nejhorší konferenci COP v historii“ a uvedl, že musí být pro svět „budíčkem“. „Bohaté národy a vlády, které znečišťují životní prostředí, nemohou stále přicházet s prázdnýma rukama,“ sdělil BBC s odkazem na nedostatek konkrétních finančních závazků ze strany bohatších zemí.
Irské předsednictví EU již dříve avizovalo, že unie a její členské státy nepřijmou konečný návrh dohody. „Nepodpoříme závěrečnou deklaraci, neboli Antalyjskou dohodu, která ani nezmiňuje fosilní paliva, jež jsou klíčovým faktorem pohánějícím změnu klimatu,“ prohlásil na závěrečném zasedání irský ministr životního prostředí Darragh O‘Brien, jehož země zastává rotující předsednictví EU.
O‘Brien rovněž prohlásil, že klimatickou konferenci „ovládly některé ropné státy“. „Toto by měl být okamžik, kdy se vrátíme k realitě, a klimatická politika by měla vycházet z reality,“ dodal.
Panama, která se otevřeně kriticky vyjadřovala k procesu konference a hrozila, že z jednání odejde, rovněž vznesla námitku proti navrhované deklaraci, jelikož podle ní neodpovídala závažnosti klimatické krize. Panamský ministr životního prostředí Juan Carlos Navarro už dříve tento týden řekl, že jednání jsou v zajetí „ropné mafie“ a je potřeba je reformovat. Deklaraci odmítly také Marshallovy ostrovy.
Ke schválení textu byla zapotřebí téměř jednomyslná shoda. Několik zemí však důrazně protestovalo proti tomu, že návrh neobsahuje zmínku o postupném ukončení spalování fosilních paliv, které podle vědců pohání změnu klimatu. Návrh však stanovoval konkrétní cíl v oblasti technologie zachycování emisí uhlíku a jejich ukládání, jenž podporují představitelé ropného průmyslu.
Proti zmínce o fosilních palivech v závěrečném dokumentu se stavěly zejména Rusko a Saúdská Arábie, napsala agentura AP.
COP31 v neděli překonala rekord v délce trvání klimatických konferencí OSN. Podle agentury AP se kvůli neshodě jednání protáhla téměř o 48 hodin po plánovaném konci. Letošní konference, která začala 9. listopadu a měla skončit v pátek, překonala rekord z COP25 v Madridu v roce 2019. Závěrečné plenární zasedání tehdy skončilo v neděli ve 13:55 místo v pátek v 18:00, vyplývá z údajů nezávislé informační služby Earth Negotiations Bulletin.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace