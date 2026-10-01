Poprava Christy Pikeové smrtící injekcí se nezdařila, žena je naživu, uvedl podle agentury AP úřad pro správu věznic ve státu Tennessee. Zástupci médií, kteří byli pokusu o popravu přítomni v oddělené místnosti, uvedli, že jí byly do žil aplikovány dvě dávky pentobarbitalu. Právní zástupce ženy odsouzené k smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995, sdělil, že Pikeová byla převezena do nemocnice. Guvernér Tennessee Bill Lee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy, napsala AP.
Právníci Pikeové podle stanice NBC News uvedli, že ženu ošetřují zdravotníci v nemocnici, avšak o jejím zdravotním stavu nemají informace. Vykonavatelé popravy podle nich aplikovali obsah obou injekcí se smrtící látkou, ale Pikeová neztratila vědomí, chroptěla a stále jí bilo srdce. Chroptění slyšeli také přítomní novináři, podle kterých si odsouzená stěžovala na bolest.
„Americké rodiny je třeba chránit před vrahy a zrůdami.“ Trump nařídí důrazné prosazování trestu smrti
Podle Robin Maherové z Informačního centra o trestu smrti je to, co ve středu večer Pikeová prodělala, bezprecedentní. Dosud se podle ní nestalo, aby někdo po podání smrtící injekce zůstal naživu.
Původní termín popravy byl určen na středu ráno, federální odvolací soud ji ovšem hodinu před vykonáním zastavil. Generální prokurátor státu Tennessee se proti tomuto rozhodnutí odvolal k Nejvyššímu soudu USA, který následně rozhodl, že úřady popravu Pikeové vykonat mohou. Pikeová měla být první ženou popravenou v Tennessee za nejméně 200 let.
Nyní 50letá Pikeová v lednu 1995 spolu se svým 17letým přítelem a další spolupachatelkou vylákala 19letou Colleen Slemmerovou, spolužačku z centra odborné přípravy v Knoxville, do zalesněné oblasti. Pikeová s přítelem Slemmerovou mučili a zabili, zatímco jejich další spolužačka hlídkovala. Krutý způsob vraždy, při níž pachatelé do hrudi oběti vyryli pentagram a odnesli si kus její lebky jako suvenýr, tehdy vzbudil značný mediální rozruch.
Právníci Pikeové ve 226stránkové petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil její trest na doživotí bez možnosti podmíněného propuštění. V žádosti dokumentovali její dětství, během něhož se stala obětí násilí, zanedbávání a sexuálního zneužívání. Pikeová byla znásilněna, když jí bylo 11 a 17 let, uvedli právníci. Rovněž zdůraznili její diagnózy bipolární a posttraumatické stresové poruchy. Guvernér Bill Lee žádost v pondělí zamítl.
Soudci federálního odvolacího soudu ve středu popravu dočasně zablokovali, přičemž uvedli, že chtějí prověřit, zda tvrzení Pikeové o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla náležitě zohledněna předtím, než byla odsouzena k smrti.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit