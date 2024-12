Zvolený americký prezident Donald Trump nařídí ihned po nástupu do úřadu ministerstvu spravedlnosti, aby důrazně prosazovalo trest smrti. Trump to v úterý oznámil na své sociální síti Truth Social. Učinil tak den poté, co prezident Joe Biden změnil na doživotí bez možnosti propuštění trest 37 ze 40 lidí, kteří ve federálních věznicích čekali na vykonání trestu smrti, uvedla agentura Reuters.

Trump uvedl, že tak chce americké rodiny a děti chránit před násilníky, kteří se dopouštějí znásilňování, a před vrahy a zrůdami. Podle Trumpa tak budou Spojené státy opět národem zákona a pořádku. Trumpův tým Bidenovo rozhodnutí už v pondělí odsoudil s tím, že je odporné a zvýhodňuje zločince, kteří patří „mezi ty nejhorší vrahy na světě“.

„Tyto změny trestu jsou v souladu s moratoriem, které moje administrativa vyhlásila na federální popravy v případech, jež nejsou terorismem či masovými vraždami z nenávisti,“ uvedl v pondělí Biden.

Biden na začátku svého mandátu v roce 2021 vyhlásil moratorium na výkon trestu smrti na federální úrovni. Trump naopak za svého prvního mandátu v letech 2017 až 2021 po téměř dvacetileté přestávce popravy na federální úrovni obnovil.