České bojové letouny JAS-39 Gripen v pátek kvůli dronům na západě Ukrajiny vzlétly z Pardubic monitorovat vzdušný prostor NATO u východní hranice Polska. Zasahovat nakonec nemusely. Po vystřídání polskými stíhacími letouny se Gripeny bezpečně vrátily do Pardubic. Na sítí X to uvedla armáda. Rusko v posledních dnech podniklo několik útoků v blízkosti polské hranice.
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„Gripeny vzlétly na rozkaz aliančního velitelství jako součást integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Když je potřeba, jsme připraveni chránit vzdušný prostor našich spojenců,“ sdělila armáda.
Ve čtvrtek se u Jahodynu na ukrajinské straně asi čtyři kilometry od hranic s Polskem zřítil nebo byl sestřelen dron s proudovými motory. V neděli ruský dron podle ukrajinských úřadů zasáhl lokomotivu osobního vlaku směřujícího do Varšavy, na soupravu zaútočil pouhé dva kilometry od polských hranic ve stanici Jahodyn. Jiný bezpilotní letoun tehdy zasáhl čerpací stanici necelý kilometr od hraničního přechodu Jahodyn-Dorohusk.
Polský premiér Donald Tusk ve čtvrtek v Sejmu řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině.
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Český premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na to sdělil serveru TN.cz, že Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce. „Proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost,“ uvedl.
Rusko Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem napadlo v únoru 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí.
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