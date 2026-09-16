Ruský podnikatel spjatý s Kremlem zaplatil oslavy, které následovaly po svatbě nejstaršího syna amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla v úterý agentura AFP s odvoláním na společné prohlášení Donalda Trumpa mladšího a Bettiny Trumpové. Podle agentury Reuters začali záležitost vyšetřovat demokraté v americkém Kongresu.
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"Náš drahý přítel Umar pro nás velmi štědře uspořádal dva úžasné večery plné oslav, a to až po naší svatbě. Byl to mimořádně štědrý svatební dar od přítele - a něco, za co jsme byli a stále jsme nesmírně vděční," uvedli na instagramu. "Je politováníhodné, že je taková osobní a radostná událost vykreslována jako něco politického či podezřelého jen kvůli identitě nebo původu určité osoby," dodali.
Toto potvrzení následovalo po zjištěních investigativního serveru ProPublica, podle kterého Umar Kremlev na oslavy po veselce utratil několik set tisíc dolarů, podotkla AFP.
New: Russian oligarch Umar Kremlev footed the bill for hundreds of thousands of dollars of wedding expenses at Donald Trump Jr.’s lavish wedding, including renting out a private island and paying for the fireworks show. https://t.co/5eAkam17gM— ProPublica (@propublica) September 14, 2026
Prezident Donald Trump se nezúčastnil ani svatebního obřadu, ani následných oslav s vysvětlením, že musel zůstat ve Washingtonu kvůli jednáním o válce proti Íránu.
V úterý Trump podle Reuters prohlásil, že Kremleva neznal a že kontroverze kolem Kremleva není "nic velkého". Také americký ministr spravedlnosti, bývalý Trumpův osobní právník Todd Blanche prohlásil, že prezident neví, kdo ten člověk je.
Demokraté v Kongresu tento týden podle Reuters začali zkoumat informace, podle nichž ruský oligarcha zaplatil stovky tisíc dolarů za svatební oslavy Trumpa mladšího. "Proč ruský oligarcha a přítel Vladimira Putina finančně podporuje syna prezidenta? Co Umar Kremlev očekává na oplátku za financování této třídenní svatby na Bahamách?" napsal dnes na sociálních sítích kongresman Robert Garcia, nejvýše postavený demokrat ve výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled a vládní reformu. Očekává se, že Garcia tento výbor povede, pokud demokraté získají většinu ve Sněmovně reprezentantů po listopadových volbách.
Umar Kremlev stojí v čele Mezinárodní boxerské asociace (IBA), se kterou Mezinárodní olympijský výbor přerušil styky po opakovaných varováních týkajících se jejího finančního hospodaření a etických otázek.
Ruský prezident Vladimir Putin letos v dubnu udělil Kremlevovi Řád přátelství, jak informovala IBA. IBA rovněž zveřejnila fotografie Donalda Trumpa mladšího po boku Kremleva z akce, která se konala loni v září v Istanbulu.
Podle ruského investigativního serveru Projekt zahájil tento podnikatel, který je původem z Tádžikistánu, svou kariéru jako boxerský promotér, než navázal styky s FSO, ruskou federální agenturou, která má na starosti ochranu vysoce postavených činitelů. Podle serveru Proekt je rovněž členem prokremelského motorkářského klubu "Noční vlci", jehož členové ve velkém počtu zamířili na Krym po ruské anexi na jaře 2014 a někteří také bojovali po boku proruských separatistů na východní Ukrajině, dodala AFP.
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