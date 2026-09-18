Ruská hrozba je hmatatelná, vztahy Evropy s USA se zhoršují, takže starý kontinent musí víc investovat do vlastní obrany. Tohle většina Nizozemců napříč celým politickým spektrem chápe, a proto i přes problémy, jako je nedostatek bydlení nebo dopady klimatické změny, podporuje zvyšování přímých obranných výdajů na 3,5 procenta, říká v rozhovoru HN Frans Osinga, profesor válečných studií z Univerzity Leiden v Nizozemsku.
„Navzdory tomu, že loni padla vláda, v té samé době parlament schválil zvyšování výdajů na obranu. Proti byla pouze krajní levice a krajní pravice. Většina lidí v naší společnosti uznává, že se geopolitický vývoj výrazně zhoršil,“ popisuje profesor Osinga, proč západoevropská země nemá problémy navyšovat obranné výdaje, které letos dosáhnou zhruba 2,2 procenta HDP.
Co se dočtete dál
- Proč Nizozemci podporují vyšší výdaje na obranu.
- Kdy v zemi nastal obrat v pohledu na hrozbu Ruska.
- Proč jsou státy na východě NATO náchylnější podlehnout vlivu ruské hybridní války.