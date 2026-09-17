Slovenský premiér Robert Fico v pátek navštíví Ukrajinu. Ve čtvrtek to oznámil šéf polské vlády Donald Tusk, který se tam také chystá a se svým slovenským kolegou se sejde. Píší o tom server Onet.pl nebo agentura Ukrinform. To, že v pátek jede na Ukrajinu, Fico nečekaně a bez dalších podrobností oznámil při návštěvě Prešova. Ficův úřad pak v prohlášení napsal, že ministerský předseda se na Ukrajině zúčastní konference, na které budou přítomni také předsedové vlád dalších členských zemí EU. Fico v souvislosti s válkou na Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské agresi, mluvil o riziku celoevropského konfliktu.
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Fico v Prešově podle úřadu slovenské vlády vyjádřil obavy o vývoj konfliktu na Ukrajině. „Situace nikdy nebyla tak vážná a vypjatá, pokud jde o možnost celoevropského vojenského konfliktu, jako je tomu nyní,“ řekl ministerský předseda.
Dodal, že udělá všechno pro to, aby Slovensko nebylo zataženo do vojenského konfliktu, byť Bratislavě záleží na spolupráci a na plnění závazků. V této souvislosti hovořil o tom, že stačí, když nějaký dron úmyslně nebo neúmyslně v některé zemi NATO trefí obytný dům nebo zabije civilisty. Poukázal na kolektivní obranu NATO podle článku 5 Severoatlantické smlouvy, který útok na jednoho člena aliance považuje za útok proti všem.
Tusk ve čtvrtek na tiskové konferenci po jednání s rakouským premiérem Christianem Stockerem ve Varšavě mluvil o prodloužení sankcí Evropské unie proti Rusku. Země sedmadvacítky ohledně toho zatím nenašly kompromis a podle dřívějších informací serveru Politico bylo proti zejména Slovensko, které podle všeho žádá vyškrtnutí dvou jmen ze seznamu. Vypuštění jednoho jména, konkrétně rusko-uzbeckého miliardáře Ališera Usmanova, žádá i Francie.
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Pozice Francie je podle Tuska překvapivá, kdežto Slovensko tradičně „zaujímá opatrnější postoj ohledně různých sankcí“. Po nedávné schůzce premiérů zemí Visegrádské čtyřky, kam patří Polsko, Slovensko, Česko a Maďarsko, je ale Tusk optimistický co do celkového přístupu těchto zemí k protiruským sankcím. „Zítra (v pátek – pozn. ČTK) se s premiérem Ficem setkám i na Ukrajině,“ řekl polský premiér.
Server Pravda.sk napsal, že Fico se na neupřesněném místě v Ivanofrankivské oblasti na západní Ukrajině zúčastní schůzky zástupců zemí karpatského regionu. V horském středisku Bukovel v pátek začíná třídenní summit takzvané Karpatské osmičky, do které patří Ukrajina, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Česko, Rakousko, Rumunsko a Srbsko. Informace o případné české účasti ČTK zjišťuje.
Server nv.ua připomíná, že o tom, že se v září bude konat takové setkání, informoval začátkem minulého měsíce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Řekl tehdy, že jde o novou iniciativu, v níž jsou i země, které nejsou ochotné Ukrajině dodávat zbraně, ale chtějí jí poskytovat humanitární pomoc a spolupracovat s ní v bezpečnostních a hospodářských otázkách i při obnově.
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