Kanada teď čelí obrovskému tlaku Donalda Trumpa, který pohrozil uvalením dalších vysokých cel. Kanadská ekonomika by ale zásadně narostla, kdyby Kanaďané odbourali překážky, které uvalují sami na sebe. A o Evropě to platí ještě mnohem víc. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Dobrý nápad
Politické projevy bývají plné vaty, a takovým byl i projev Ursuly von der Leyenové o Stavu Evropské unie. Neznamená to, že by neobsahoval dobré nápady - jedním z nich určitě je návrh na zásadní přitvrzení pravidel v migrační politice. Dosud má každý, kdo na území EU přijde, právo požádat o azyl, byť by jeho naděje na úspěch byla sebemenší. Von der Leyenová chce, aby státy EU toto právo nemusely respektovat v případech jasné instrumentalizace migrace, jako když desítky tisíc lidí vtrhly v červenci na Ceutu. Španělsko zatím prostě nemohlo vyhostit ty, kteří požádali o azyl, i když žádosti drtivé většiny z nich nejspíš zamítne. Pokud se návrh von der Leyenové stane skutečností, země EU by v případě krizí mohly postupovat mnohem rázněji. Tady je vysvětlení.
Co se dočtete dál
- O kolik by se kanadský HDP zvýšil, kdyby si země došlápla na neodůvodněné skupinové zájmy.
- Jak je to v Evropě.
- Jak se zvýšil počet špičkových vědců, kteří z USA odešli do Evropy.