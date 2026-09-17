Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem EU. Trump to označil za možný projev nepřátelství, píše agentura AFP.
„Myslím, že je to k smíchu,“ odpověděl Trump na dotaz novinářů ohledně možnosti kanadského členství. „Pokud to udělají a pokud to budu považovat za akt nepřátelství, uvalím značná cla nebo přeruším s Evropou obchod, u mnoha věcí,“ cituje AFP prezidenta. „Pokud se jedná o dobrý úmysl, pak je to v pořádku. Pokud se jedná o zlý úmysl, uvalíme na Evropu velmi masivní cla, je to možnost.“
Von der Leyenová ve středu v projevu v europarlamentu, kde byl přítomen i kanadský premiér Mark Carney, řekla, že by ráda usilovala o otevření dveří k tomu, aby se Kanada stala prvním přidruženým členem EU. Její slova vyvolala aplaus velké části plného sálu. „Toto není partnerství proti nikomu jinému, ale pro naši společnou sílu,“ řekla von der Leyenová ve zjevné narážce na Trumpa.
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Carneyho vláda, která v současnosti vede obchodní válku s Trumpovou administrativou, si podle médií stanovila prohloubení partnerství s EU za svou prioritu. Trump Kanadu podle agentury AP označil „za příšerného obchodního partnera“.
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