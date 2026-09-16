V Ceutě, španělském území na severu Afriky, stále zůstává několik tisíc migrantů, kteří tam připlavali na konci července. Španělská vláda je podle současných pravidel nemůže jen tak poslat pryč – musí nejprve posoudit jejich žádosti o azyl. Pokud projde návrh, který představila Evropská komise, příště už by mohlo být vyhošťování nelegálních migrantů mnohem jednodušší.

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Co se dočtete dál

  • O jaké základní právo by měli nelegální migranti přijít.
  • Jak by to zásadně usnadnilo jejich vyhoštění pryč z EU.
  • Jaké nové partnerství by měla EU uzavřít s Kanadou a jak chce zvednout hospodářský růst

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