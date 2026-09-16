Evropská unie využije všechny nástroje, aby snížila svou závislost na Číně a obchodní deficit, který se dostal do zlomového bodu. Prohlásila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém každoročním projevu o stavu EU. Komise podle ní podpoří snížení závislosti na kritických surovinách, u nichž mnohdy dovoz z Číny představuje až 80 procent, dodala.
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Obchodní přebytek Číny s EU dosáhl v loňském roce 360 miliard eur a již nyní je o deset procent vyšší než v loňském roce. Asijská ekonomika nyní produkuje téměř třetinu veškerého světového zboží.
„Řeknu to jasně: využijeme všechny nástroje, které máme k dispozici, k opětovnému vyvážení tohoto vztahu. Slova jsou dobrá, ale skutky jsou lepší,“ řekla německá politička v projevu k europoslancům.
Bez podrobností uvedla, že Evropská komise vytvoří evropskou korporaci pro kritické suroviny, která unijním zemím umožní získávat a udržovat zásoby materiálů potřebných například k výrobě polovodičů, elektromobilů či baterií.
Kanada by se pak měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie, řekla také von der Leyenová v projevu v europarlamentu, kde byl přítomen i kanadský premiér Mark Carney. Kanada je nejen zásadním obchodním partnerem, ale vnímá dnešní svět podobným pohledem, od potřeby chránit demokracii přes boj proti klimatickým změnám po výzvy spojené s umělou inteligencí, dodala šéfka unijní exekutivy.
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Evropa také musí pokračovat v plnění svých klimatických cílů, zároveň ale musí posílit svou schopnost přizpůsobit se změně klimatu a připravit se na její dopady, uvedla von der Leyenová. Letošní léto, kdy Evropu zasáhla obrovská vedra a sucha, označila za léto pravdy.
Evropská komise podle von der Leyenové v říjnu představí nový rámec pro klimatickou odolnost, kdy určí sto nejzranitelnějších území v Evropě a vyhodnotí rizika, kterým čelí a jak by měla být řešena. „Byly to nejteplejší letní měsíce v historii měření - ale pravděpodobně zároveň nejchladnější z let, která nás čekají,“ řekla před europoslanci. „Věda hovoří jasně: Evropa se otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa,“ dodala.
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