Ukrajinskými vojáky zatím utajovaná firma přišla nedávno s novou raketou, interceptorem, která je schopna sestřelit nové proudové ruské drony. Ty spolu s balistickými střelami nyní způsobují Ukrajině při útocích na města nejvíce ztrát a škod. Výrobek čeká na schválení k použití a je otázka, zda bude ve větším měřítku k dispozici už v zimě, kdy se Rusové budou snažit podlomit morálku Ukrajinců a ničit především energetická zařízení.
Proudový dron stojí mezi 150 a 200 tisíci dolary. „Pro jeho sestřelení jsou potřeba dva až tři interceptory. Jeden každý z nich tedy nesmí stát více než zhruba sedmdesát tisíc, aby to dávalo ekonomicky smysl,“ popsal HN základní nastavení kolem nové zbraně pod podmínkou anonymity ukrajinský armádní zdroj.
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