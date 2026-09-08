Prezidenti Ruska a Spojených států Vladimir Putin a Donald Trump si v úterý telefonovali o skončené misi amerických vyjednávačů, kteří se snaží zprostředkovat mírové řešení války na Ukrajině. Oznámil to Kreml, podle kterého oba státníci hovořili o možné výměně vězňů, napsala agentura Reuters. Putin také podle Kremlu seznámil Trumpa s děním na bojišti a americkému prezidentovi řekl, že Rusko nespřádá vůči Evropě žádné nepřátelské plány.
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O možnostech ukončení déle než čtyři a půl roku trvající ruské invaze minulý víkend nejdříve v Moskvě a pak v Kyjevě jednali Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Rusko i Ukrajina hovoří o konstruktivních rozhovorech, žádný průlom ale ani jedna strana neoznámila.
O americké diplomatické misi nyní zhruba hodinu hovořili Trump s Putinem, Kreml telefonát označil za otevřený a konstruktivní. Americký prezident podle Putinova poradce Jurije Ušakova řekl, že si přeje válku co nejdříve ukončit a zároveň ještě během svého prezidentství obnovit vztahy mezi Moskvou a Washingtonem.
Putin Trumpovi podle Kremlu sdělil, co může učinit pro rychlejší ukončení bojů. Moskva po sobotním jednání s Witkoffem a Kushnerem zopakovala, že je potřeba řešit základní příčiny ukrajinského konfliktu. Za základní příčiny války Rusko dlouhodobě označuje záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014. Požaduje také mezinárodní uznání ruské anexe okupovaných území. Rusko rovněž trvá na předání celého Donbasu, tedy i území, která ruská armáda dosud nedokázala obsadit.
Poletí Zelenskyj za Trumpem?
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj doufá, že se později tento měsíc setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Chce s ním jednat o americké pomoci při protivzdušné obraně Kyjeva, na který ruská armáda v posledních týdnech zesílila útoky.
Zelenskyj v úterý novinářům řekl, že „počítá se schůzkou“ s americkým prezidentem po 20. září. Ukrajinské armádě chybí střely do systémů protivzdušné obrany Patriot a po ruských raketových útocích na Kyjev opakovaně naléhá na své spojence včetně Spojených států, aby jí je dodali. Zelenskyj uvedl, že Američané „dopodrobna slyšeli, co potřebujeme a kdy to potřebujeme“.
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O možnostech ukončení déle než čtyři a půl roku trvající invaze minulý víkend nejdříve v Moskvě a pak v Kyjevě jednali Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Zelenskyj podotkl, že jejich příjezd ochránil Kyjev „lépe než patrioty“. Rusko a Ukrajina během cesty Trumpových emisarů dodržely třídenní pauzu v útocích na Kyjev, respektive Moskvu, v noci na úterý však ruská armáda raketové útoky na ukrajinskou metropoli obnovila.
Podle Zelenského Witkoff s Kushnerem přijeli do Kyjeva „s několika dobrými, slibnými návrhy“. Zda přinesou nějaké výsledky, ovšem ukrajinský prezident neví.
Kyjev má podle Zelenského několik návrhů na uspořádání dalšího třístranného jednání zástupců Ukrajiny, Spojených států a Ruska. Konat by se mohlo ve Spojených arabských emirátech, Švýcarsku nebo Turecku. Letos v zimě se takové rozhovory uskutečnily v Abú Dhabí a Ženevě, žádné větší výsledky ale nepřinesly. Od konce února se pak pozornost Washingtonu obrátila na Blízký východ, kde USA a Izrael zahájily válku proti Íránu.
Ruská strana po sobotním jednání s Witkoffem a Kushnerem zopakovala, že je potřeba řešit základní příčiny ukrajinského konfliktu. Za základní příčiny války Rusko dlouhodobě označuje záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014. Požaduje také mezinárodní uznání ruské anexe okupovaných území.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý během rozhovoru s indickými novináři řekl, že Rusko věří, že jeho vítězství je velmi blízko. „Máme velkou důvěru v náš vojenský potenciál a v činnost našich vojáků. Naše bojové operace probíhají velmi úspěšně,“ prohlásil Peskov.
Až 1000 střel do Patriotů
Ukrajina s pomocí spojenců a půjčky Evropské unie uzavírá smlouvy na dodávku asi 1000 střel do protivzdušných systémů Patriot. V úterý to podle agentury Reuters oznámil ukrajinský ministr obrany Jevhenij Chmara. Ukrajina střely potřebuje k sestřelování ruských balistických raket. Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová mezitím v prohlášení bez dalších podrobností sdělila, že spolu s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem vítají dohodu členských zemí k nákupu klíčových produktů pro systémy Patriot pro napadenou Ukrajinu.
„Budeme nadále společně podporovat Ukrajinu a posilovat obrannou pozici Evropy,“ uvedla von der Leyenová. Ta v prohlášení také informovala o vyplacení částky 3,2 miliardy eur (77,4 miliardy Kč), která Ukrajině pomůže lépe chránit vzdušný prostor před ruskými útoky. Dodala, že Ukrajina již dříve z podpůrného úvěru dostala 8,4 miliardy eur (203,3 miliardy Kč).
V prohlášení šéfka EK v souvislosti se systémem Patriot zmiňuje dohodu unijních států o výjimce pro nákupy. Unijní půjčka o celkovém objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč), jejíž vyplácení je rozděleno na letošní a nadcházející rok, totiž dovoluje nakupovat jen evropské a ukrajinské produkty. Výbor pro správu půjčky, jehož součástí jsou zástupci členských zemí, Ukrajině podle zjištění zpravodajky ČTK v Bruselu nově povolil i nákupy pro systémy Patriot, které jsou americké.
Oznámení Chmary a von der Leyenové přišlo po začátku online schůzky takzvané kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, což jsou země zbrojně podporující obranu Ukrajiny před ruskou invazí.
Prohlášení na úvod úterní schůzky učinil i německý ministr obrany Boris Pistorius, který slíbil z německých vojenských zásob dodat napadené zemi mimo jiné také střely PAC-2 do systémů Patriot. O tuto munici, která je považována za obecně nedostatkovou, Ukrajina dlouhodobě usiluje.
Rutte na schůzce prohlásil, že spojenci nemají jinou možnost než podporu Ukrajině zintenzivnit. „Naše kolektivní podpora umožní Ukrajině chytit se příležitostí, které nyní vznikají na všech frontách, a ochránit své nebe,“ řekl šéf NATO.
Kontaktní skupina pro Ukrajinu je známá i jako Ramsteinská skupina, a to podle americké letecké základy Ramstein v Německu, kde se tato jednání opakovaně konala. Součástí skupiny je i Česko.
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