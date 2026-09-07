Územní otázku mezi Ukrajinou a Ruskem lze vyřešit pouze při jednání prezidentů obou zemí, řekl podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Přes pozitivní dojem z rozhovorů vyjádřil přesvědčení, že válka se protáhne minimálně do letošní zimy. Kolem 23:00 SELČ ukrajinské státní železnice zveřejnily na síti Facebook sdělení, ze kterého vyplývá, že Witkoff a Kushner odjeli v neděli večer z Kyjeva vlakem.
„Chci se držet svého postoje, že takto složité otázky lze řešit pouze na úrovni nejvyšších představitelů,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci po jednání v Kyjevě s vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Prezident napadené země dlouhodobě vyzývá k setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, které by mělo vyřešit zásadní rozpory mezi Ruskem a Ukrajinou. Kreml takové setkání na neutrální půdě odmítá a vyzývá Zelenského, aby přijel do Moskvy. To naopak vylučuje Kyjev.
Zelenskyj rovněž uvedl, že ačkoliv jednání s americkými vyslanci, kteří v neděli poprvé zavítali do Kyjeva, „hodnotí pozitivně“, válka, kterou rozpoutalo Rusko v roce 2022 svou rozsáhlou invazí na Ukrajinu, zřejmě bude pokračovat přes zimu.
„Pokud by se válka protáhla až do zimy, a v současné době to tak vypadá, budeme potřebovat ‚zimní balíček‘,“ řekl podle agentury DPA Zelenskyj s odkazem na předpokládané zesílené ruské bombardování energetických cílů na Ukrajině. Uvedl, že o „balíčku“ pomoci obsáhle hovořil s americkými vyjednavači i se zástupci Evropy.
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Řekl také, že nadále počítá s podporou Ukrajiny ze strany evropských partnerů. Zástupci Ukrajiny, Evropy a Spojených států se podle něj brzy opět setkají, konkrétní termín však nesdělil.
Rusko okupuje asi 20 procent ukrajinského území. Kromě poloostrova Krym, anektovaného v roce 2014, si Moskva nárokuje i celou Doněckou, Luhanskou, Chersonskou, Záporožskou oblast, ačkoliv tyto regiony vojensky plně nekontroluje.
Požadavek Moskvy, aby se Kyjev vzdal těchto území, patří k nejcitlivějším otázkám rozhovorů o ukončení války, které se snaží zprostředkovávat Spojené státy. Ukrajina územní ústupky odmítá a požaduje, aby bylo nejprve uzavřeno příměří a jednání vycházelo ze současných frontových linií.
Rusko tvrdí, že válka může dospět ke konci pouze v případě, že budou vyřešeny její „základní příčiny“. Za ty dlouhodobě označuje záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče v roce 2014.
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