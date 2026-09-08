Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč se mezinárodní bezpečnostní konference YES, která se v týdnu koná v Kyjevě a kterou chtěl navštívit, nezúčastní. Serveru Seznam Zprávy (SZ) to řekla mluvčí štábu Gabriela Kugler. Týdeník Respekt už dřív s odvoláním na své zdroje napsal, že Hlaváčovu cestu na Ukrajinu neschválilo ministerstvo obrany vedené Jaromírem Zůnou (za SPD).
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Hlaváč, který v červnu převzal velení armády od svého předchůdce Karla Řehky, se chtěl tento týden vypravit na Ukrajinu poprvé ve své funkci. Mluvčí armády uvedla, že Hlaváčova účast na kyjevské konferenci byla předběžně v jednání, a to v rámci standardní koordinace zahraničních pracovních cest s vedením ministerstva obrany.
Respekt o víkendu napsal, že Hlaváč k cestě potřebuje povolení ministra nebo jeho náměstka, přičemž Zůna ani jeho náměstek Radovan Vích (SPD) se do té doby k tomu nevyjádřili, a tím mu návštěvu bezpečnostní konference prakticky znemožnili.
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Předchozí šéf armády Řehka navštívil Ukrajinu opakovaně, také ministr Zůna krátce po nástupu do funkce v prosinci 2025 informoval, že dostal pozvání k návštěvě Ukrajiny a že je cesta v plánu. Předseda SPD Tomio Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal.
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