Zdravotní sestra třeba z Hradce Králové nemá žádný problém jít pracovat například do brněnské nemocnice. Škoda Auto prodává své vozy za stejných podmínek v Karlových Varech jako v Ostravě. A bylo by nepředstavitelné, aby kamiony musely zastavovat, když přejedou z jednoho českého kraje do druhého, a zjišťovat, jestli se s přejezdem „hranice“ nezměnily limity pro to, kolik může vážit náklad, který vezou.

Právě taková je ale realita v Kanadě. Ta je federálním státem, v němž mají jednotlivé provincie značné pravomoci. Využívají je i k tomu, že se snaží maximálně chránit „své“ firmy či zaměstnance. Výsledkem je obrovská dodatečná byrokracie a náklady pro byznys.

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