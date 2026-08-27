Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos nařizující přejmenování Ontarijského jezera na Americké jezero, informují agentury AP a Reuters. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Nový název bude závazný pro americké úřady, nikoli pro Kanadu, uvedla AP.
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Trump začal o přejmenování vodní plochy mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York hovořit v minulých dnech, kdy zkrachovala jednání o obchodní dohodě mezi oběma zeměmi. Washington minulou sobotu uvalil 50procentní clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů (413 miliard Kč), Ottawa začne vybírat odvetná cla od 8. září.
Trump novinářům v Bílém domě řekl, že Kanada je podle něj nejhorší zemí pokud jde o obchod s USA. Zástupcům médií zároveň ukázal velkou mapu, na které již jezero nese název Americké.
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Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu.
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