Evropská unie a Kanada směřují k novému, všestrannému partnerství, které zahrne řadu oblastí od vzájemného obchodu až po strategické otázky obrany a bezpečnosti. Obě strany se tak snaží vybudovat novou a provázanější alianci, která by vyvážila globální mocenskou politiku v čele se Spojenými státy a Čínou. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje, podle nichž Kanada považuje prohloubení partnerství s EU za svou prioritu.
Plán nového transatlantického spojenectví se chystá oznámit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém každoročním poselství o stavu EU v Evropském parlamentu, uvedly zdroje Bloombergu obeznámené s těmito přípravami. Projev šéfky unijní exekutivy ve Štrasburku 16. září si osobně vyslechne také kanadský premiér Mark Carney, který k europoslancům promluví následujícího dne. V říjnu pak mají obě strany uspořádat summit v Kanadě.
Carneyho vláda si stanovila prohloubení partnerství s EU za svou hlavní prioritu a aktivně zvažuje všechny možnosti vyjma samotného členství v EU, řekl agentuře pod podmínkou anonymity představitel Kanady. Diskuse se podle něj zaměřují zejména na „strategické kapacity“, jako je spolupráce v oblasti obrany, průzkumu vesmíru a vědeckého výzkumu. Není jasné, zda budou k ustavení nového partnerství zapotřebí nové právní nástroje, ale to je předmětem diskusí a kanadská vláda o tom bude jednat s jednotlivými provinciemi a průmyslovými odvětvími, dodal tento zdroj.
Kanada vrátila úder Trumpovi a zavedla odvetná cla. Bude obchodní válka bolet více Ottawu, nebo Washington?
Carney ve svém výrazném projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu letos v lednu prohlásil, že mezinárodní řád založený na pravidlech je prakticky mrtev, a vyzval menší státy, aby vytvořily novou globální architekturu a semkly se vůči hrozbám a zastrašování ze strany velmocí. Amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně označuje Kanadu za 51. stát USA a jejího premiéra nazývá guvernérem, výslovně nejmenoval, vyzval nicméně k zakládání nových spojenectví, která by byla poslední obrannou linií proti zemím, které svévolně uplatňují svou ekonomickou a vojenskou převahu.
Mluvčí Carneyho kanceláře se ke zprávě Bloombergu odmítl vyjádřit, mluvčí Evropské komise na žádost o komentář nereagoval. Obsah projevu von der Leyenové se stále připravuje a do příští středy může ještě doznat změn, podotkla agentura.
Nová ujednání mají pokrývat všechny oblasti vzájemných vztahů, včetně obchodu, bezpečnosti, dodavatelských řetězců a kritických surovin, uvedly zdroje Bloombergu. Vyjma přímého členství v unii chtějí EU a Kanada navázat právně co možná nejtěsnější vztahy, uvedl jeden ze zdrojů. Obě strany rovněž diskutují o spolupráci v rámci Transpacifického partnerství, mnohostranné obchodní dohody, jíž je Kanada členem.
Spojené státy v současné době naopak vedou s Kanadou ostrý obchodní spor a obě země na sebe uvalily odvetná cla. Trump také opakovaně ostře kritizuje obchodní politiku EU a vedle toho jasně deklaruje zájem o připojení Grónska ke Spojeným státům.
EU a Kanada už mezi sebou mají obchodní dohodu a uzavřely také partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany. Nyní tak zkoumají možnosti, jak tyto vztahy prohloubit v rámci toho, co je právně proveditelné, a zároveň najít rovnováhu mezi přístupem na jednotný trh unie a vším, co s tím souvisí, aniž by se Kanada stala plnohodnotným členem EU, napsal Bloomberg.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit