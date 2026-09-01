Americký prezident Donald Trump požádal společnost Apple, aby ve své mapové aplikaci změnila název Ontarijského jezera na Americké jezero, uvedl v pondělí podle agentury AP ministr vnitra Doug Burgum. Trump minulý týden podepsal exekutivní příkaz týkající se této vodní plochy, která se ocitla v centru pozornosti v souvislosti s eskalující obchodní válkou s Kanadou. Společnost Google změnila název ve svých mapách o víkendu.
Trump začal o přejmenování vodní plochy mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York hovořit v minulých dnech, kdy zkrachovala jednání o obchodní dohodě mezi oběma zeměmi. Washington 22. srpna uvalil 50procentní clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů (416 miliard Kč), Ottawa začne vybírat odvetná cla od 8. září. Trump pak 27. srpna podepsal výnos nařizující přejmenování zmíněného jezera. Nový název je závazný pro americké úřady a Trump nemůže sousední zemi nutit, aby se k tomuto kroku připojila, podotkla AP.
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Burgum v televizním pořadu stanice Fox v pondělí uvedl, že Trump se obrátil přímo na společnost Apple. Ministr také vyjádřil přesvědčení, že název „Americké jezero“ se v aplikaci brzy objeví. Apple se k tomu zatím nevyjádřil, v pondělí odpoledne amerického času se ale na jeho platformě stále objevovalo pouze pojmenování „Ontarijské jezero“.
Média 30. srpna napsala, že aplikace Google Maps už změnu zanesla do svých internetových map. Firma k tomu uvedla, že se řídí praxí používání názvu uvedeného v americkém informačním systému zeměpisných názvů. Lidé používající aplikaci ve Spojených státech uvidí název Americké jezero, ti v Kanadě Ontarijské jezero a uživatelé mimo USA a Kanadu oba názvy.
Jméno Ontario pochází z jazyka indiánského kmene Huronů, jehož výraz oniatarí:io znamená „jezero zářících vod“. Provincie Ontario, založená v roce 1867, dostala jméno podle jezera.
Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak loni například přejmenoval na Americký záliv, což ve svých mapách v USA aktualizovaly jak Google, tak i Apple. Toto označení ale neužívá řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu.
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