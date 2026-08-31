Íránské revoluční gardy uvedly, že zaútočily na americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech v odplatě za americký útok na odpalovací zařízení íránských raket na ostrově Lárak v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly následně oznámily, že sestřelily osm střel, které pronikly do vzdušného prostoru země, uvedly v pondělí tiskové agentury.
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Íránské revoluční gardy tvrdí, že v Hormuzském průlivu po zásahu dvěma námořními minami hoří obří tanker, který se pokoušel nelegálně proplout jižní částí průlivu, napsala agentura Reuters s odvoláním na íránskou státní televizi. Íránské revoluční gardy požadují, aby se lodě proplouvající Hormuzským průlivem podřídily jejich pravidlům.
„Americké síly v Jordánsku jsou pod palbou raket,“ informovala televizní stanice Fox News, podle které se americké síly snažily sestřelit íránské rakety odpálené proti americkým základnám v Jordánsku. „Zatím žádné významné dopady. Téměř všechny přilétající rakety byly zachyceny,“ uvedl reportér stanice s odvoláním na nejmenovaný americký zdroj.
Americké síly v neděli zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak ležícím v severní části Hormuzského průlivu. Zpravodaji serveru Axios to sdělil nejmenovaný americký činitel s tím, že íránské revoluční gardy se chystaly pomocí raket klást námořní miny v průlivu. Podle vyjádření gard při útoku zahynulo několik vojáků a civilistů, uvedla agentura Reuters. Americké údery na Írán jsou první po několika týdnech klidu.
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„Americké síly podnikly omezenou, přesnou akci proti silám íránských revolučních gard, které kladením min vytvářely bezprostřední ohrožení v Hormuzském průlivu. Írán hrozbu vytvořil a američtí vojáci ji odstranili, aby ochránili civilní námořníky, obchodní lodní dopravu a volný tok globálního obchodu,“ uvedlo americké velitelství CENTCOM, které řídí americké operace na Blízkém východě.
Íránské síly zaútočily na americké základny v Jordánsku v odvetě za americký útok na ostrov Lárak, uvedlo íránské ministerstvo zahraničí podle Reuters. Ministerstvo tvrdí, že základny v Jordánsku posloužily k útoku, při kterém byli zabiti a zraněni příslušníci íránských ozbrojených sil a civilisté. Varovalo, že Írán rozhodně odpoví na jakoukoliv další vojenskou agresi v budoucnu a že Spojené státy a jejich podporovatelé ponesou plnou odpovědnost za jakoukoliv eskalaci.
Spojené státy před týdnem představily nové sankce proti Íránu. Jejich cílem je podle Washingtonu odříznout zemi od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě. Mnozí analytici tento krok vysvětlovali jako neochotu administrativy prezidenta Donalda Trumpa pokračovat ve vojenských operacích, a to i vzhledem ke zprávám o nedostatečných amerických zásobách některých typů munice.
Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán na konci února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. Průliv je důležitou trasou pro přepravu ropy, plynu a dalších komodit ze zemí Perského zálivu.
Ropa zdražuje
Ceny ropy se kvůli obnoveným vojenským úderům mezi Spojenými státy a Íránem zvyšují. Severomořská ropa Brent krátce před 8:00 SELČ vykazovala růst asi o 2,9 procenta a pohybovala se v blízkosti 90,70 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala téměř 2,8 procenta a nacházela se nedaleko 85,70 dolaru za barel.
Americké síly v neděli zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak ležícím v severní části Hormuzského průlivu. Podle agentury Reuters šlo o první známé americké údery na Írán od konce července. Íránské revoluční gardy následně uvedly, že v odvetě zaútočily na americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech.
Analytik Suvro Sarkar ze společnosti DBS uvedl, že nyní očekává spíše omezenou vojenskou konfrontaci mezi USA a Íránem než trvalejší eskalaci konfliktu. Upozornil ale, že každé nové vyhrocení situace má vliv na časový harmonogram znovuotevření Hormuzského průlivu.
„Dříve jsme doufali v návrat k jednání o dohodě mezi USA a Íránem do konce třetího čtvrtletí, to ale nyní vypadá méně pravděpodobně. Proto očekáváme, že ceny ropy se budou dál držet v rozmezí od 85 do 95 dolarů za barel, dokud nebude situace kolem Hormuzského průlivu jasnější,“ prohlásil Sarkar.
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