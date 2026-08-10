V Íránu zuří střet o budoucí směřování země . Dva vyhraněné proudy dělí hlavně jedna otázka – zda a jak jednat s USA o míru. Na radikálním okraji politického spektra se už ale objevily i návrhy na zrušení islámské republiky s tím, že by ji nahradila ryzí teokracie. V tuto chvíli je tak jedno jisté, koncem února odstartované americko-izraelské útoky větší politickou svobodu Íráncům nepřinesly.

Kdo tedy nyní vládne Íránu? Jakkoli v něm o moc soupeří řada regionálních i vlivových skupin, analytici se shodují, že lze zhruba identifikovat dva hlavní znesvářené tábory. Na jejich dohodě pak bude záležet, zda dojde k příměří, či uzavření míru se Spojenými státy. A tedy třeba i k obnově bezproblémové plavby strategickým Hormuzským průlivem, kudy v klidných časech proudila k zákazníkům pětina světové spotřeby ropy.

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