Německá policie našla na dronu z východoněmeckého letiště Lipsko/Halle, který nesl výbušninu, stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to v pondělí uvedla některá německá média včetně listů Die Zeit, Die Welt nebo bulvárních novin Bild. Podle listu Die Zeit se genetická informace shoduje s DNA registrovanou v Litvě v souvislosti s dřívějším žhářským útokem na logistické centrum v Lipsku. Konkrétní osobě ale úřady zatím DNA nepřipsaly.
Krátce před půlnocí z úterý na středu minulého týdne objevil zaměstnanec východoněmeckého letiště Lipsko/Halle nedaleko ukrajinských letadel společnosti Antonov dron, který podle pozdějšího zjištění nesl výbušninu. Letiště následně přerušilo provoz. Jiné nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s dalším „neznámým letícím objektem“, možná s dalším dronem. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt pak hovořil o „scénáři hybridního útoku“. Německé úřady ale incident zatím nikomu nepřipsaly.
Podle německých médií policie při vyšetřování našla na dronu s výbušninou lidskou DNA, která se shoduje s DNA zajištěnou v souvislosti se žhářským útokem z 20. července 2024. V logistickém centru společnosti DHL v Lipsku tehdy vybuchl balíček, který přiletěl z Litvy a měl následně pokračovat dál letecky v cestě. Podle západních tajných služeb, na které se odvolávala německá média, výbušninu do balíčku umístili agenti ve službách Moskvy. Jen náhodou přitom podle vyšetřování vzplál balík ještě na zemi, a nikoli za letu. Rusko jakoukoli roli v incidentech popírá.
Německý list Bild v pondělí rovněž napsal, že letiště Lipsko/Halle „uniklo minulý týden jen těsně katastrofě“, protože dron s výbušninou do jednoho ze stojících letadel Antonov skutečně narazil, a to do oblasti, kde je palivová nádrž. Zřejmě kvůli technické závadě či lidskému selhání ale výbušnina nevzplála. Dron následně spadl na zem, kde ležel několik hodin. Objevil jej nakonec řidič letištního autobusu, který jej zašlápl a přivolal pomoc.
V Německu se nyní dál debatuje o tom, jak zabezpečit nejen letiště před drony. Mluvčí ministerstva vnitra uvedla, že je v plánu dál posílit protidronovou jednotku spolkové policie, která vznikla teprve v prosinci. Měla mít původně jen 130 členů, nyní jich je v plánu až 300. Působit by měla jednotka také na více než dosud plánovaných čtyřech místech v Německu.
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