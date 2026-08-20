Vladimir Putin není žádný workoholik. „Ví se o něm, že vstává hodně pozdě, jde si zaplavat, nasnídá se,“ shrnuje profesor a odborník na Rusko Mark Galeotti to, co je známo o každodenním fungování ruského prezidenta. Po snídani přijímá nejrůznější funkcionáře. Po Rusku už cestuje jen málo – proč taky, když nemusí vyhrát žádné opravdové volby, a tedy usilovat o co možná největší podporu občanů.

Putin nemá žádnou pevnou ideologii. „Samozřejmě chce, aby Rusko bylo silné, jednotné a suverénní. Ale v žádném případě to není ideolog,“ dodává Galeotti. Ruský vůdce nemá ani žádný předem jasně propracovaný plán, čeho chce ještě dosáhnout.

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Co se dočtete dál

  • Za jakých okolností by se Putin pustil do vojenské akce proti zemi NATO.
  • Jaké dvě zásadní věci by ho k tomu mohly přimět.
  • Pokud nemá žádný jasně daný cíl, čeho chce dosáhnout, co si přeje ve vztahu k zemím, jako je Česko.

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