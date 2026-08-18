Americký prezident Donald Trump v úterý na své sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na níž označil Hormuzský průliv za nové území Spojených států. Poznamenal, že USA žádné rozhovory s Íránem neplánují. Tvrdil rovněž, že průliv, klíčový pro přepravu ropy, zůstává otevřený, navzdory omezenému provozu a hlášenému zásahu lodi vyplouvající z této úžiny. Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí vzápětí na síti X napsal, že Trump žije v bludu.
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"Stejně jako Trump správně napsal název Perského zálivu, brzy bude buď opravena jeho mylná představa ohledně Hormuzského průlivu, anebo my opravíme mylné představy tohoto pomýleného muže," uvedl Gharíbabádí.
Trump také pohrozil bombardováním Ománu, když se tato země snažila uzavřít dohodu s Íránem o řízení lodní dopravy v průlivu, uvedli dva regionální představitelé. Stalo se tak den poté, co Trump údajně vyslovil tuto hrozbu pro případ, že by se Omán "postavil do cesty".
Írán tvrdí, že vodní cesta nebude znovu otevřena, dokud USA nesplní jeho podmínky. Trump naopak v pátek večer řekl, že po porážce Íránu prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států.
Hormuzský průliv, nacházející se mezi Perským a Ománským zálivem, který je součástí Arabského moře, představuje klíčovou vodní cestu pro přepravu zejména ropy a zemního plynu. Po začátku konfliktu na Blízkém východě Írán v odvetě na údery USA a Izraele volnou plavbu průlivem pomocí hrozeb i několika úderů na lodě prakticky zablokoval a úžinu zřejmě i částečně zaminoval. Plavba v průlivu je kvůli riziku íránských útoků výrazně utlumená, což zvedá ceny paliv. Kontrola a zajištění bezpečné plavby úžinou se tak staly jedním z hlavních témat války.
Další zásah lodi v průlivu
Nákladní loď zasáhl při plavbě v Hormuzském průlivu neznámý projektil, oznámila v úterý ráno britská námořní služba (UKMTO). Zásah způsobil škody ve strojovně lodi a zranil či zabil nejméně jednoho člena posádky. Spojené arabské emiráty v podvečer podle agentury Reuters zase uvedly, že na ně Írán vypálil dvě balistické rakety. Jedna raketa zasáhla teritoriální vody země, druhá dopadla mimo ně.
UKMTO v úterý večer dále informovala o nákladním plavidle bez posádky, které 40 námořních mil (78 kilometrů) jihovýchodně od jemenského přístavu Muchá trefilo několik neznámých projektilů. Loď byla zničena.
Plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl projektil, když se z mořské úžiny pokoušelo odplout. Útok prošetřují úřady s tím, že ománská pobřežní stráž poskytla pomoc posádce zasažené lodi.
V pondělí proplulo Hormuzským průlivem jen šest lodí, napsal Reuters s odkazem na specializovanou společnost Kpler, která situaci na moři monitoruje. To je výrazně méně než před válkou, která začala na konci února. Před tímto datem podle OSN Hormuzským průlivem proplouvalo 130 až 140 lodí denně.
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