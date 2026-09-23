Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí se v noci na středu SELČ v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN osobně setkal se zvláštním americkým zmocněncem Stevem Witkoffem, aby mu sdělil podmínky Teheránu pro znovuotevření Hormuzského průlivu. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na íránská státní média.
„Striktní“ podmínky pro umožnění volné plavby klíčovou námořní tepnou zahrnují okamžité zrušení americké blokády íránských přístavů, okamžité uvolnění zmrazených íránských aktiv a ukončení války na všech frontách „odporu“. Uvedla to íránská státní televizní stanice IRIB s odkazem na jednotlivé blízkovýchodní konflikty, jichž se účastní spojenci Íránu například v Libanonu či v Jemenu.
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Podle IRIB se schůzka uskutečnila na Witkoffovu žádost a íránská strana ji přijala právě z důvodu sdělení podmínek pro otevření průlivu, kudy před válkou procházela asi pětina globálních dodávek ropy.
Americký prezident Donald Trump už dříve novinářům řekl, že američtí vyjednávači Witkoff a Jared Kushner na okraj zasedání Valného shromáždění OSN tři hodiny jednali s íránskou delegací. Ministr zahraničí USA Marco Rubio uvedl, že je otevřený jednání s Íránci na okraj zasedání, dodal však, že žádná bilaterální schůzka nyní na programu není.
Blízkovýchodní konflikt se vyhrotil na konci února, kdy USA společně s Izraelem ze vzduchu zaútočily na Írán a zahájily tak nynější válku. Írán v odvetě mimo jiné zablokoval námořní plavbu Hormuzským průlivem. V červnu pak USA a Írán podepsaly memorandum o porozumění, v němž se zavázaly jednat o míru či umožnit dopravu obchodních lodí v průlivu. Memorandum ale ani jedna ze stran nedodržela. Tento měsíc se pak podařilo spojencům Íránu v Jemenu – húsíjským povstalcům – ovládnout oblast také u průlivu Báb al-Mandab na jihu Rudého moře, kudy vede další důležitá námořní trasa pro mezinárodní obchodní dopravu.
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