Írán Donalda Trumpa už rozzuřil natolik, že si ho plete s Japonskem. Prohlásil totiž, že „Japonská islámská republika“ zaútočila na americké cíle. Íránská islámská republika je přitom oficiální název Íránu.

Spojené státy a Íránci sice v červnu uzavřeli příměří, jehož součástí je i závazek plně otevřít Hormuzský průliv, kudy se před válkou na trhy dostávala zhruba pětina světové spotřeby ropy a významné množství zemního plynu. Teherán ale brzy nato zaútočil na komerční lodě, které se průlivem snažily proplout. Je přitom zjevné, že k tomu Íráncům dali záminku sami Američané – Trumpovi vyjednavači totiž přistoupili na takový text memoranda, který Írán využívá jako oporu pro své tvrzení, že by nyní měl dopravu v Hormuzském průlivu kontrolovat.

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Co se dočtete dál

  • Na jaký „dárek“ pro Írán Američané během nedávných vyjednávání přistoupili.
  • Proč to udělali, když se tím sami dostali do nevýhody.
  • Co si Írán od kontroly nad Hormuzským průlivem slibuje.
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