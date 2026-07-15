Írán Donalda Trumpa už rozzuřil natolik, že si ho plete s Japonskem. Prohlásil totiž, že „Japonská islámská republika“ zaútočila na americké cíle. Íránská islámská republika je přitom oficiální název Íránu.
Spojené státy a Íránci sice v červnu uzavřeli příměří, jehož součástí je i závazek plně otevřít Hormuzský průliv, kudy se před válkou na trhy dostávala zhruba pětina světové spotřeby ropy a významné množství zemního plynu. Teherán ale brzy nato zaútočil na komerční lodě, které se průlivem snažily proplout. Je přitom zjevné, že k tomu Íráncům dali záminku sami Američané – Trumpovi vyjednavači totiž přistoupili na takový text memoranda, který Írán využívá jako oporu pro své tvrzení, že by nyní měl dopravu v Hormuzském průlivu kontrolovat.
Co se dočtete dál
- Na jaký „dárek“ pro Írán Američané během nedávných vyjednávání přistoupili.
- Proč to udělali, když se tím sami dostali do nevýhody.
- Co si Írán od kontroly nad Hormuzským průlivem slibuje.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.