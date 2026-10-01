Z českého pohledu je Rumunsko trochu přehlížený stát východního křídla Severoatlantické aliance. Téměř každý den tam řeší incidenty s ruskými vzdušnými nebo námořními drony, zároveň se rumunská armáda modernizuje nebývalým tempem. Loni dala vláda na obranu 2,25 procenta HDP.
„Cíle pěti procent HDP na obranu dosáhneme před rokem 2035, kdy to požaduje aliance,“ říká rumunský prezident Nicušor Dan v rozhovoru, který poskytl Hospodářským novinám během své návštěvy Prahy. Byla to první oficiální návštěva rumunské hlavy státu v Česku po 17 letech. „Musíme ukázat sílu a nesmíme dovolit Rusku ani žádnému jinému nepřátelskému aktérovi, aby nás rozděloval nebo vnášel jakýkoli stín pochybností o naší připravenosti a schopnosti odstrašit a bránit. Nemám pochybnosti o tom, že (v případě nutnosti) naše aliance bude bránit každý centimetr území NATO.“
V rozhovoru mluví i o tom, jak politicky bojovat s krajní pravicí, která je v Rumunsku silná, nebo naznačuje cestu k oživení stagnující ekonomiky.
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