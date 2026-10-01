Pokračování mezinárodních konfliktů je pravděpodobné i proto, že svět se mění. Řekl to ve čtvrtek v projevu na schůzce Valdajského diskusního klubu v Moskvě ruský prezident Vladimir Putin, který v roce 2022 rozpoutal dosud trvající válku proti Ukrajině. Putin vyjádřil přesvědčení, že situace se uklidní s ústupem toho, co nazval „západní hegemonií“. Varoval také před důsledky prudkých technologických změn včetně šíření umělé inteligence (AI), které podle něj mohou přivodit zničení světa.
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„Bez ohledu na to, jaký scénář se v nadcházejících letech na globální úrovni naplní, je pokračování mezinárodních konfliktů bohužel velmi pravděpodobné. Částečně je to způsobeno tím, že probíhající zásadní změny – a příležitosti, které přinášejí – podněcují ambice a ochotu riskovat s vidinou zdánlivě obrovského zisku,“ řekl podle agentury Reuters Putin, který kladl důraz na to, aby se svět vyhnul katastrofickým scénářům.
Podle ruského prezidenta, na něhož Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC) vydal v roce 2023 zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území a obvinění z válečných zločinů, je nyní třeba přemýšlet o zachování globálního míru.
Globální situace se však bude postupně zlepšovat s tím, jak se svět bude vzdalovat od západní hegemonie, je přesvědčen šéf Kremlu. „Jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska, v procesu odklonu od západní hegemonie, se globální situace postupně změní k lepšímu – směrem ke stabilnějšímu, demokratičtějšímu a svobodnějšímu multipolárnímu mezinárodnímu řádu,“ citovala Putina na 23. výročním setkání Valdajského diskusního klubu agentura TASS.
Putin se taky vyjádřil k situaci na Ukrajině. Ta podle něj byla částečně úspěšná při zásazích ruských rafinerií. Tyto údery podle odhadu šéfa Kremlu stály Rusko jedno procento HDP, uvedla agentura Reuters. Ve svém vystoupení na fóru, které sdružuje mezinárodní odborníky na Rusko, Putin uvedl, že Ukrajina údery na ruské rafinerie „částečně dosáhla svých cílů“, avšak Rusko nyní reaguje stejným způsobem.
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Putin zdůraznil, že Ukrajina by nebyla schopna provádět útoky hluboko na ruském území bez technické podpory Západu, což podle něj představuje přímé zapojení do konfliktu. Účastníkům fóra sdělil, že Moskva se sice nechystá zaútočit na zahraniční továrny vyrábějící zbraně pro Ukrajinu, avšak ruská armáda a zpravodajské služby musí tuto záležitost pečlivě sledovat. Zdůraznil, že pokud chce někdo bojovat proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny jako zástupného aktéra, představuje to hrozbu.
Podle agentury AFP Putin odmítl myšlenku zastavení vzájemných úderů prostřednictvím dalekonosných zbraní. Odmítl také návrhy na zastavení úderů v Černém moři. Připustil, že Ukrajina tam zničila více než 100 ruských lodí, nyní ale podle něj čelí reakci.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek na síti X uvedl, že Ukrajina poprvé v boji použila svou taktickou balistickou střelu FP-7, a uvedl, že výroba této zbraně bude pokračovat.
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