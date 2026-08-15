Hormuzský průliv je a zůstane pod íránskou kontrolou, uvedl v noci na sobotu náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharíbabádí. Reagoval tak na páteční prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který řekl, že po porážce Íránu chce strategický průliv prohlásit za území USA. Informovala o tom agentura AFP.
„Hormuzský průliv byl íránský, je íránský a zůstane íránský. O jeho otevření a uzavření bude rozhodovat pouze Írán. Dokud odmítáte přijmout realitu své porážky a nadále se utěšujete iluzemi, bude Írán pokračovat v blokádě,“ prohlásil Gharíbabádí v příspěvku na síti X.
Americký prezident Donald Trump v pátek večer řekl, že po porážce Íránu prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států. Podle Reuters tak prezident stupňuje svou rétoriku vůči Teheránu, který tuto klíčovou trasu pro globální dodávky ropy a zemního plynu od začátku března v reakci na americko-izraelské údery prakticky blokuje. AFP však podotkla, že Trump hovořil žertovným tónem.
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„Jakmile porazíme Írán (...), docela brzy prohlásím Hormuzský průliv za území Spojených států,“ řekl Trump bez dalších podrobností na setkání ve čtvrti Garden City na Long Islandu ve státě New York. Podle AFP to oznámil s úsměvem na tváři. Také list The Washington Times píše, že Trump žertoval.
V minulých měsících boje mezi USA a Íránem utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění, později však střety vzplály znovu.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí podle agentury ISNA uvedl, že nebylo přijato žádné rozhodnutí o obnovení jednání se Spojenými státy. Dodal, že Írán je v kontaktu s hlavními zprostředkovateli, Katarem a Pákistánem, a vyměňuje si s nimi zprávy. Podle Arakčího však samotná výměna zpráv ještě neznamená, že jednání pokračují.
Plavba v Hormuzském průlivu je kvůli riziku íránských útoků výrazně utlumená, což zvedá ceny paliv. Kontrola a zajištění bezpečné plavby úžinou se staly jedním z hlavních témat války. Otázka správy Hormuzského průlivu přitom zůstává jedním z hlavním sporných bodů. O pravidlech pro plavbu průlivem Írán v současnosti jedná s Ománem. Teherán by rád za pohyb lodí požadoval poplatek, zahraniční země to kritizují.
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