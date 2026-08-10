Tři klíčové mocnosti muslimského, přesněji sunnitského světa podepsaly dohodu o společné obraně. Učinily tak symbolicky v saúdskoarabské Mekce, duchovním středu islámu. Pákistán poskytl spojenectví jadernou zbraň, Saúdové finance i náboženskou prestiž a Turecko armádu vycvičenou podle standardů NATO. Málokdo pochybuje o tom, kdo je nepřítelem. Šíitský, stále agresivnější Írán. Ale také Izrael, který usiluje o regionální bezpečnostní dominanci.
Zrodilo se 7. srpna sunnitské NATO? Nebo alespoň jeho zárodek? Mnozí experti jsou opatrní, další takové srovnání rovnou odmítají. Třeba web Middle East Eye ale – podobně jako i další média – paralely hledá: „Dohoda o společné obraně stanoví, že agrese proti jednomu signatáři úmluvy je útokem na všechny tři. Podobně jako v případě pátého článku NATO dává tato klauzule nové dohodě okamžitý geopolitický význam. A to přesto, že konkrétní vojenské závazky jednotlivých stran nelze označit jinak než jako vágní,“ píše portál.
Co se dočtete dál
- Kdo se přidá k zárodku „islámského NATO“.
- Proč má Izrael důvod k obavám.
- Jak na dohodu reaguje Írán.
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