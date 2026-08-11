Nejméně 164 lidí zahynulo při pondělním zemětřesení v Kolumbii, uvedla v úterý agentura Reuters. Raněných jsou podle médií stovky. Počet obětí pravděpodobně ještě poroste, pokračuje totiž pátrání po nezvěstných, kterých je například ve městě Calí podle prezidenta jihoamerické země Abelarda de la Esprielly 188.
Kolumbie kvůli jednomu z nejsilnějších zemětřesení za mnoho let vyhlásila nouzový stav. Aktuálně se úřady a záchranáři zaměřují na pátrání po lidech, kteří pravděpodobně uvázli pod troskami zřícených budov.
Jedním z nejhůře zasažených měst je Pereira, vzdálená asi 55 kilometrů od epicentra zemětřesení o síle 7,4 stupně poblíž vesnice San José del Palmar v provincii Chocó. Místní úřady hlásily nejméně 66 mrtvých a 58 zřícených budov. Lidé jsou pravděpodobně uvězněni v 15 z nich.
V Calí, které se nachází asi 160 kilometrů jižně od Pereiry a asi 200 kilometrů od epicentra, se zřítilo 32 budov. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella milionové město navštívil a na tiskové konferenci na místě uvedl, že je tam pohřešováno 188 lidí. „Veškeré naše úsilí se nyní zaměří na toto,“ řekl. Dodal, že vláda a místní úřady mobilizují všechny zdroje a i přes politické rozdíly spolupracují. Očekává se, že se k 600 již nasazeným vojákům připojí dalších 400. Pomáhat budou s pátracími a záchrannými operacemi.
Počet obětí v Calí mezitím dosáhl nejméně 85 a počet zraněných přibližně 700. Zřítily se tam tři nemocnice a asi 40 dalších budov.
Městské letiště, které se nachází na okraji velké oblasti pěstování kávy Eje Cafetero, pracuje se sníženou kapacitou. Calí je známé mnoha školami salsy a je oblíbenou turistickou destinací, a to i pro návštěvníky z Evropy.
Další oběti zemětřesení hlásí města Manizales, Quibdó či Medellín.
Zemětřesení o síle 7,4 stupně postihlo oblast v pondělí v 07:34 místního času (14:34 času našeho). Ohnisko bylo v hloubce 96 kilometrů. Necelou hodinu poté byl zaznamenán v téže oblasti následný otřes o síle 4,6 stupně. Otřesy byly cítit i v Ekvádoru a v Panamě. Otřesy byly dnes cítit také ve Venezuele, kterou v červnu zasáhlo zemětřesení, jež si vyžádalo přes 6000 obětí.
Chocó, oblast obklopující epicentrum zemětřesení, je jednou z nejchudších a nejvíce zanedbávaných oblastí Kolumbie, často sužovanou konflikty ozbrojených skupin. Velká část Choca je dostupná pouze lodí nebo letadlem.
Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že poskytne 15,5 milionu dolarů (téměř 327 milionů korun) na nouzové ubytování, potraviny a další pomoc. Vlády z celé Latinské Ameriky se také přihlásily, aby pomohly.
Evropská unie poskytuje finanční prostředky a podporuje záchranné operace po zemětřesení, uvedla dnes šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová. EU podle ní mimo jiné mobilizovala satelitní službu Copernicus na podporu záchranných a humanitárních operací.
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