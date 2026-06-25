Při dvou silných zemětřeseních, která v noci na čtvrtek našeho času zasáhla oblast západně od Caracasu, zemřelo nejméně 32 lidí. Podle tiskových agentur to v první bilanci oznámila prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová. Americká geologická služba (USGS) dříve odhadla, že obětí může být 10 tisíc až 100 tisíc.
Zraněných je zatím 700 informovala také Rodríguezová. Skutečná tragédie se podle ní stala ve městě La Guaira asi 30 kilometrů na sever od Caracasu, kde se zřítily desítky budov. Domy kvůli otřesům padaly také v Caracasu.
Prozatímní prezidentka už dříve kondolovala blízkým obětí. Agentura AP píše, že běžní Venezuelané i opoziční politici Rodríguezovou kritizovali za to, že jí trvalo dlouho, než veřejně promluvila.
Uzavřené je hlavní letiště v zemi, které se nachází ve městě Maiquetía nedaleko Caracasu. Jsou na něm velké škody, oznámila Rodríguezová.
Ministr vnitra Diosdado Cabello uvedl, že špatná je situace v caracaské čtvrti Altamira, kde se zřítily obytné domy a další budovy. Vyzval lidi, aby zůstali venku, protože následné otřesy mohou způsobit další škody. Vyzval řidiče, aby uvolnili průjezd pro sanitky a další záchranářská vozidla.
V době zemětřesení bylo mnoho lidí doma, protože ve středu Venezuela slavila státní svátek. Osmdesátiletá María Romerová žijící v jižní části Caracasu řekla, že policie jí pomohla se evakuovat z domu. „Toto zemětřesení bylo strašné, dokonce horší než to v roce 1967,“ dodala.
Do ulic Caracasu vyjely hasičské vozy a fasády některých domů jsou silně poničené. Mnoho obyvatel Caracasu se hned po zemětřesení ocitlo bez dodávek proudu a připojení internetu.
Jeden svědek uvedl, že na straně jejich bytu popraskala zeď a rozbilo se sklo ve vstupní hale. Podle agentury AP byli mnozí lidé v šoku, protože se na domech zřítily celé stěny a z ulice byl vidět nábytek.
Americký systém varování před cunami vydal výstrahu před hrozbou tohoto jevu pro Portoriko a Britské a Americké Panenské ostrovy. Týkalo se také ostrovů u pobřeží Venezuely - Aruby, Curaçaa a Bonairu. Asi po hodině byla výstraha zrušena.
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